Dárcovství nejcennější tekutiny, která je stále nedostatkovým zbožím, bylo ceněno na radnici v Prostějově. V minulém týdnu si převzalo zlaté a stříbrné medaile Jana Janského 103 dárců. Jeden dokonce obdržel Zlatý kříž za 160 darů krve.

V Prostějově se uskutečnilo předávání ocenění čestným dárcům krve. Foto: Český červený kříž, se svolením | Foto: Deník/VLP Externista

Dárcovství je společenskou událostí. "Krev chodím darovat přibližně přes čtyři roky. Přivedli mě k tomu kamarádi, jezdíme do Prostějova společně. Po odběru si vždycky dáme společnou snídani a vnímáme to jako společenskou událost," říká k tématu jeden z oceněných Dušan Svozílek z Vrchoslavic.

V Prostějově se uskutečnilo předávání ocenění čestným dárcům krve. Foto: Český červený kříž, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

Ročně se krev a krevní složky v České republice využijí pro 160 tisíc pacientů. "Krev pravidelně v nemocničních transfúzních zařízeních daruje okolo 230 tisíc dárců. Nicméně by jich bylo potřeba alespoň 300 tisíc. Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku od 18 do 60 let," informuje Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže.

Výročí narození Jana Janského

"V letošním roce je 150. výročí narození objevitele systému čtyř krevních skupin Jana Janského. V letošním roce je tomu také 205. let, od prvních dvou doložených krevních transfúzí na světě," doplnil prezident Jukl.

Na předávání ocenění bylo do Prostějova pozváno celkem 42 dárců pro Zlatou a 61 pro Stříbrnou medaili J. Janského. Také zde byl 1 dárce oceněn Zlatým křížem za 160 darů krve. "Bohužel se nemohl zúčastnit z důvodu pozvání na celostátní akci," uzavřel Marek Jukl.