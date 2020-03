O tom, jak situaci zvládají a o přesunu centra do virtuálního světa jsme si povídali (přes mail) s jeho pedagogickou lektorkou, Markétou Skládalovou. Ta v MC Cipísek pracuje již třináctým rokem a vede zde nejen kurzy pro rodiče s dětmi, ale také večerní semináře a besedy pro dospělé.

Mateřské centrum Cipísek oslavilo letos v únoru krásných jednadvacet let svého působení. Na to, co přišlo v půli března, se ale nedalo připravit. Jak zvládáte aktuální situaci, že jste museli ze dne na den uzavřít veškeré kurzy pro děti, rodiče včetně seminářů a dalších aktivit?

Mateřské centrum Cipísek jsme zavřeli hned po vyhlášení nouzového stavu v pátek 13. března a stejně jako naši rodiče s dětmi doufáme, že doba pandemie brzo přejde a zase se sejdeme v realitě. Od soboty 14. března to zvládáme zatím ve virtuálním světě. Založili jsme facebokovou skupinu rodičovských inspirací Mateřského centra Cipísek (dále jen MC Cipísek – pozn. red.) pro stav nouze s podtitulem Nemůžeme spolu býti, ale zvládneme to v síti!

Když jsem si v lednu dělala legraci, že se nám reálné životy přesouvají částečně do sítě, a že bychom mohli také vymyslet i virtuální mateřské centrum, nenapadlo mě, že za dva měsíce budeme stát před rozhodnutím jak to udělat. Jak spojit maminky s dětmi a alespoň částečně jim nahradit programy v MC Cipísek.

Jak funguje vaše virtuální mateřské centrum? Jsou členy pouze rodiče, kteří dříve MC Cipísek navštěvovali nebo se mohou přidat i maminky, které u vás nikdy dříve nebyly?

Naše internetová skupina se na Facebooku během pár dnů rozrostla na komunitu, kterou aktuálně tvoří přes dvě stě maminek. Ke skupině Cipískových maminek se připojily i další, které naše centrum nikdy předtím nenavštěvovaly a některé i ze zcela uzavřených oblastí olomouckého kraje. Maminky tak mezi sebou sdílí své nápady, inspirace, ale i radosti a starosti s dětmi, nabízejí si pomoc při šití roušek či nákupech a navzájem se sdílením podporují.

Ve skupině i individuálně nabízíme stále také rodičovské on-line poradenství, které je součástí běžného programu našeho centra.

Vnímáte právě podporu jeden druhého (ať už dítěte nebo partnera) v této době jako důležitou součást dne?

Ano. Podpora je v této době nesmírně důležitá. Není to celé jen o tom, jak zabavit děti, ale hlavně o sdílení a vyjít ven z izolace. Mít možnost sdílet i svoje obavy a poradit se s ostatními, prostě nebýt na všechno sama. Moc děkuji mamince Zuzce S., s kterou konzultujeme společné nápady, co sdílet, co nabídnout a tak se nám v hlavě rodí videa s naším Cipískem, čtení pro děti, týdenní online hry a další kreativní inspirace.

Jaké prognózy vidíte do budoucna v rámci znovuotevření mateřského centra?

Doufáme, že epidemii zvládneme co nejdřív a otevřeme zase všechny programy pro rodiče s dětmi. Uvidíme, zda dokončíme ještě tento školní rok. To vše záleží na celorepublikové situaci, otevření škol a školek a možnosti znovu se setkávat ve větším počtu. Doufáme ale, že prázdninové letní tábory pro rodiče s dětmi se uskuteční. Problém bude ve financích, protože samozřejmě všechny aktivity na internetu či individuální poradenství probíhají pro všechny zájemce zdarma. Bude to náročné, ale takové problémy bude mít spousta organizací i firem, a věříme, že najdeme způsob, jak se se situací vyrovnat.

Nedá mi to nezeptat se, jak izolaci zvládáte vy sama osobně spolu se svou rodinou?

Uvědomuji si víc než kdy jindy, jak ke spokojenému životu potřebujeme ty základní věci - dýchat čerstvý vzduch, projít se, být se svými blízkými, prostě dělat běžné věci. I když tato zvláštní doba s sebou nese strach, onemocnění i smrt, přináší na druhou stranu i velká pozitiva. Spolupráci lidí, kreativitu a uvědomění si podstaty života. Každá krize může přinést šanci ke zlepšení. To zastavení může přinést zklidnění emocí a harmonii. I když zřejmě nebude svět už nikdy jako dřív.

Snažím se momentálně využívat jiné možnosti k práci i v osobním životě. Jsem vděčná, že jsme celá rodina zdraví, že komunikujeme, že můžeme na zahradu a že jsme se zatím doma nepřiškrtili. (smích) Učím se mnohému, například jen dýchat a přijímat.

Celou dobu jsme se v uspěchané době snažili najít kousek času na partnera, děti i sami sebe. A najednou ho máme tolik, že mnohdy nevíme, jak se s tím popasovat a nezbláznit se z tak intenzivní přítomnosti. Mnoho psychologů doporučuje udělat si denní plán, který pomůže v organizaci dne. Souhlasíte s tím a máte nějaké další rady, jak to celé zvládnout a neupadnout do ponorkové nemoci?

Ano, máme teď spoustu času. Ale stále jsou rodiny, kde rodiče chodí do práce a školní děti zůstávají samy doma. Trávit jako rodina více času spolu a na jednom místě se ze začátku jeví jako velmi pozitivní. Časem ale může vzniknout ponorková nemoc. A na ni na rozdíl od posádky ponorek, vyškoleni ani trénováni nejsme. (smích)

Zvláště pokud opravdu nemůžete utéct nikam. I když se máme v rodině rádi, prostor na to být chvíli sám, potřebuje každý z nás. Nehledě na to, když vyjedeme ze zajetých zvyklostí, méně se třeba pohybujeme a kupí se v nás energie.

Tady je pár rad a doporučení:

• komunikovat mezi sebou, protože jsme na jedné lodi, tedy v jedné ponorce

• mluvit o svých emocích, ať nevznikají nedorozumění

• udělat si režim dne - všichni potřebujeme rutinu

• hýbat se, cvičit, vypustit energii z hlavy i z těla nebo si udělat dechová cvičení na zklidnění

• pokud prostory umožní, dovolit si být chvilku na samotce a dělat něco jen pro sebe a svoji radost (i v garsonce se dá zavřít do předsíně či do koupelny)

• objevovat, na co nebyl předtím čas

• soustředit se na přítomnost, ne na to co bylo a bude

• hodně se smát, větrat a být sám sebou - to je neskutečně uklidňující a očistné

Přidala byste i tipy, jak zabavit děti, sourozence, tak aby netrávili 90 procent času na sítích nebo u televize?

Pokud jsou děti menší, je určitě možné je zabavit i bez počítače, ale sem tam pohádka nebo nějaká hra bude asi potřeba. Jestliže má někdo vlastní zahradu, má vyhráno. Myslím, že to můžeme všichni vzít jako výzvu a oprášit proto klasiku - hru Člověče, nezlob se nebo třeba pexeso. Není na škodu projít si rodinná fotoalba nebo si udělat popcorn k rodinnému kinu. Společně vařit a hlavně společně také jíst u jednoho stolu

U větších dětí, které určitě nějaký čas budou trávit u počítače i díky on-line školní výuce, to možná bude náročnější. Určitě bych se přimlouvala za nějaké reálné úkoly, pro potřebu celé rodiny nebo jakékoliv kreativní aktivity a projekty. Je však důležité ponechat dospívajícím a starším dětem i čas, kdy mohou být ve virtuálním světě a na sociálních sítích v kontaktu se svými vrstevníky.

Máme tu výhodu, že jsme si vytvořili i virtuální život, který nám sice za normálních okolností žere hodně reálného času, ale teď je naším pomocníkem a spojením s okolním světem.