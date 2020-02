Masopust, fašank, ostatky, voračky či končiny. Různé názvy, ale stejný význam – veselí, dobré jídlo a průvod maškar oslavujících poslední dny před čtyřiceti denním postem od masa i tělesných požitků.

Masopust v Prostějově 2019 | Video: DENÍK/Hana Nevrlá

V dnešní době je masopust vnímán jako období trvající od Tří králů až do Popeleční středy. Když se však ohlédneme zpět do minulosti, zjistíme, že masopust trval pouze tři dny, a to od masopustní neděle až do úterý před Popeleční středou. Tradičně se pak pořádaly zabíjačky, tancovačky, ale také svatby.