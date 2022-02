U soutoku Romže a Hloučely vznikne relaxační zóna. S čím konkrétně počítá?

Radní má ráda prdelačku

"Je to akce, na kterou se každoročně těším, a to nejen kvůli zabíjačkovým specialitám, z nichž černá polévka patří k mým nejoblíbenějším, ale také se těším na masopustní průvod a vůbec celý program. Věřím, že si to po všech covidových opatřeních už opravdu pořádně užijeme," neskrývá natěšenost náměstkyně primátora pro kulturu Milada Sokolová.

Kam do sauny? Tady jsou naše tipy z Prostějovska i okolí

V dalším programu se mohou návštěvníci mimo jiné těšit i na hranou pohádku, vystoupení kejklířů a žongléřů či živou hudbu v podání masopustní kapely. Přesně v pravé poledne dojde k souzení kozla a na závěr masopustu se bude prodávat polévka za kačku.

Masopust v Prostějově se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka v sobotu 26. února od 10 do 16 hodin.