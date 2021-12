Místo zarostlého soklu a kolejnic zůstala hlína a betonová suť.

"Po tom, co byla odinstalována a odvezena lokomotiva, jsme vyzvali České dráhy (ČD), aby odstranily podstavec. České dráhy nám sdělily, že jim podstavec nepatří," informoval o situaci 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a dodal: "Rozhodli jsme, že podstavec odstraníme sami, protože chceme daný prostor osít trávou a zřejmě zde zasadíme i strom."

Tady stála legendární mašinka. Po symbolu Prostějova zbyl jen zarostlý podstavec

Místo unikátní lokomotivy bude zeleň.

"Do budoucna se plánuje celková revitalizace přednádražního prostoru. Už je zpracovaná studie, jak by to mohlo vypadat," potvrzuje Pospíšil.

Prostějovská lokomotiva 310.127, která je jediným zachovaným exemplářem této řady je v současnosti v Muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka a na své původní místo se už nikdy nevrátí.