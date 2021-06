Když se řekne Stražisko, co se vám vybaví?

"Velmi známá rekreační oblast. Zalesněné okolí láká i spoustu výletníků. Stražisko znám velmi dobře, vnímám ho jako rodnou a krásnou vesničku. Sama bydlím v místní části Maleny."

Čím myslíte, že může být Stražisko zajímavé pro náhodného návštěvníka?

"Jsou zde krásné vilky z první republiky. Myslím, že určité povědomí o Stražisku je díky významným osobnostem, které zde žily nebo tu měly chaty. Jednou z nich je místní rodák a mimochodem i můj rodinný příslušník Jan Hrbatý, slavný hokejový reprezentant. Samozřejmě manželé Wichterlovi, světoznámí vynálezce kontaktních čoček a silonového vlákna. Zmínit musím i herce Jana Peška, který zde měl chatu Pampelišku a chodil rád s místními na besedy."

Známá je i ubytovna přímo v centru…

"Bohužel nejsme z ní příliš nadšení. V současné době je většina původních klientů odstěhovaná. Dovedla bych si představit, že bychom budovu koupili pro obec a realizovali ji jinak."

Ve funkci jste relativně krátkou dobu. Co už jste stihli udělat?

"Myslím, že práce se udělalo mnoho, i když se mnohým může zdát, že to není vidět. Vzhledem k tomu, že jsme obec převzali v mnoha ohledech ve špatném stavu, museli jsme začít s “úklidem” a modernizací. Koupili jsme nový malotraktor místo plánovaného elektromobilu, fekální cisternu. Získali jsme dotaci na novou sekačku, pořídili jsme nakladač a přívěsný vozík. Se získanou dotací jsme zvládli kompletně nový územní plán." Bohužel tu byla absence realizovatelných projektů, které nebyly nachystány žádné. Po nástupu do funkce jsem se tak vrhla na projektování a údržbu stávajícího provozu. Čeká nás nové dotační projektové období 2021-2027 a “kdo je připraven, není překvapen”.

Jaké máte plány v nejbližší budoucnosti?

"Plánů je strašně moc. Snažíme se doprojektovat kanalizaci, na což jsme již získali finanční prostředky z OPŽP, přislíbeny máme i finance na projekt hospodaření se srážkovými vodami, kam spadá i rekonstrukce vodní nádrže v centru obce. Na vše hledáme dotační možnosti, protože plánů je dost, ale peněz málo. Momentálně se chystá realizace projektu re-us centra, samozřejmě také s finanční podporou. Nakročeno máme dobře, zbývá realizace."

Kdy by se mělo reuse centrum začít stavět?

"Chystat by se mělo letos a v příštím roce by se mělo vybudovat. Jedná se o sběrný dvůr, ale funguje tak, že funkční věci, které se tam budou zdarma přijímat, budou určeny pro další použití. Myslím, že by nám to mohlo pomoci při řešení nového odpadového hospodářství, které se změnou zákona nazná do budoucna výrazných změn."

Zmínila jste i rybník, co chodník podél nádrže?

"Dotace na chodníky se dají získat, ale konkrétně náš chodník podél nádrže je problém, nemá totiž pevný základ. Je posazený na nevyhovující konstrukci. My potřebujeme nejdřív vybudovat nějakou základní opěrnou zeď a to by bylo velmi nákladné. Proto potřebujeme nejprve vyřešit nádrž a následně až můžeme budovat chodník."

Jak jsou na tom u vás děti?

"Základní školu tu nemáme. Děti jezdí do Ptení, menší část do Konice. Máme zde fungující mateřskou školu. Letos jsme měli plnou kapacitu, bohužel nám teď sedm dětí odchází do první třídy. Máme velmi akční paní ředitelku, která je momentálně na mateřské dovolené, těšíme se až se vrátí. Plánujeme modernizaci celé budovy."

Máte k dispozici volné stavební parcely?

"Aktuálně nemáme žádné. Máme ale navrženy nějaké nové rozvojové plochy. Jedná se ale o pozemky v soukromém vlastnictví. Zájem o bydlení ve Stražisku je velký. Lidé mají zájem o parcely, ale i o chaty nebo chalupy."

Kolik tu máte vůbec chat?

"Jako obec máme registrovaných kolem dvě stě čísel popisných, ale téměř čtyři sta rekreačních objektů. Část z nich jsou chalupy přímo v obci, ale většina jsou to chaty v okrajových lesních částech."

V regionu jsou známí i vaši dobrovolní hasiči, že?

"Ano, máme zde zásahovou jednotku. Mají nové zásahové vozidlo, které nahradilo prehistorickou Avii. V Prostějově vyřazovali zásahový Mercedes a Stražisko ho získalo bezplatným převodem."

Co ostatní spolky?

"Funguje zde ještě Sokol, který se věnuje sportu a během roku pořádá akce pro děti i dospělé. Doufáme, že letos se podaří uskutečnit I oblíbený ples. Také ženy mají svůj spolek - Svaz žen. Jeho členky zase organizují různé výstavy, pomáhají s vítáním občánků a dalšími obecními akcemi."