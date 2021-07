Technický inženýr z Olomouce mapuje historii rodné obce. Lubomír Parák, rodák z Klenovic na Hané, který díky svému zaměstnání strávil část života cestováním, se v důchodu stal kronikářem. V současnosti má téměř hotovou historii klenovického fotbalu, kterou sestavil během koronavirové pandemie.

Klenovický rodák Lubomír Parák se vrhl na mapování historie Klenovic na Hané. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

"V roce 2020 měl v naší obci proběhnout III. sraz rodáků, měla se slavit krásná výročí obecních spolků: 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů, 90 let od založení fotbalového klubu a 70 let od otevření základní školy. Bohužel pandemie koronaviru veškeré oslavy zhatila, nic se nekonalo, jen v rámci klenovických hodů, to je poslední neděli v srpnu, uspořádali příznivci kopané v restauraci na místním hřišti malou výstavku fotografií," líčí okolnosti Lubomír Parák, jenž dodává: "Při prohlídce fotek jsem nabyl přesvědčení, že takto by se takové významné výročí nemělo slavit, a protože jsem dříve v Klenovicích fotbal hrával, jsem místním rodákem, tak jsem se rozhodl s tímto stavem něco udělat. A svému mateřskému fotbalovému klubu být aspoň nějak užitečný."