Kdo je víc než vlastní matka? Takovou otázku by si měl položit každý.

Ona je ta, která vám dala život, mnohdy i vlastní zdraví. Držela vás za ruku při prvních krůčcích, stála při vás v těžkých životních chvílích. Většinu lidí donutí slovo máma k zamyšlení, vzpomínce někdy i k slzám.

Kdo jiný na světě odpustí i ty nejhorší prohřešky? Pohladí na duši, když vám někdo ublíží? Jedině máma!

Den matek sice není v kalendáři označen červeně jako státní svátek, ale jedná se o významný den. Možná je to dobře, protože tím pádem není politicky zneužitelný. Kdo by také byl v tento den zvědavý na projevy a demonstraci vlastních eg.

Vzdát hold vlastním matkám, by měla být automatická povinnost každého z nás. Nemusí přitom jít o honosné dary tisícových hodnot. Nejvíce přece zahřeje obejmutí, polibek, pohlazení. Přesně to, co nám mámy nezištně dávají celý život.

Své přání můžete maminkám na Prostějovsku poslat prostřednictvím dětské ankety Deníku i vy. Fotku dítěte spolu se jménem, věkem, bydlištěm a krátkým přáním posílejte na: karel.rozehnal@denik.cz. Postupně jednotlivá přání budeme zde do článku doplňovat.

ANKETKA DĚTÍ KE DNI MATEK

June Strašáková, přeškolák, 4 roky, Vrchoslavice



"Moje maminka si zaslouží pusu, protože je nejlepší na celém světě."

-----

Dominika Nevrlá, 9 let, školačka, Hluchov

"Moje maminka je nejlepší, protože mi pomáhá s úkoly a je ochotná kdykoliv mi pomoci. Skvěle vaří, je neustále usměvavá a pomáhá mi s mými problémy. Když ji vidím, hned se mi objeví úsměv na tváři."

Vendulka Poulíčková, 7 let, předškolák, Kostelec na Hané

"Maminka je nejlepší, protože mi chystá ovesnou kašičku, kterou mám ráda a každý večer mi čte pohádku. S maminkou je sranda, proto by si zasloužila pusinku."

-----

Jaroslav Vinklárek, 8 let, Prostějov

"Maminka je moje největší fanynka a mám ji rád, protože se mnou hraje i fotbal, který mám nejradši."

-----

Julča Vinklárková, 7 let, Prostějov







"Maminka, mi dělá paní učitelku, když nemůžu chodit do školy. Mám ji ráda, protože je hodná."

-----

Karlík Rozehnal, 8 let, Žárovice

"Moje maminka je úžasná, hezky se o nás stará a vždy se usmívá. Mám ji moc a moc rád."

-----

Sárinka Rozehnalová, 4 roky, Žárovice

"Maminka mi povídá před spaním pohádky. Je to úplně nejlepší maminka. Ale i tatínka mám ráda, chodí se mnou na výlety"