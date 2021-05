Hasičský speciál nebo německý teréňák.

"Největší zájem mají děti o buginu, ty menší zase o hasičské auto. K tomu půjčujeme i přilbu," komentoval servisní technik vozového parku Svaťa a dodal: "Nejlíp ale jezdí Mercedes, ten má náhon i na čtyři kola."

Z dalších atrakcí se u nejmenších těší tradičně velkému zájem obří trampolína a také čůrající chlapeček.

"Je to tady dobré. Děcka mají o zábavu postaráno. Člověk si tak může v klidu pokecat a popít," s úsměvem poznamenal jeden z tatínků.

Kemp je otevřen pro veřejnost od pondělí do pátku od 15 do 20 hodin. O víkendech pak jsou občerstvovací stánky v provozu od 12 do 20 hodin.