"Já jsem za to moc ráda, že nás lidé v těžké době podpořili. Ono dělat makrely v mínus patnácti stupních není žádná legrace. Bez kluků, kteří mi pomáhají bych to období přežila těžko. Jim i zákazníkům jsem moc vděčná," děkuje hospodská a jedním dechem dodává: "Zapomenout nemohu samozřejmě na manžela a celý personál. Bez nich by to nešlo."

Domácí paštika se stala hitem

"Dělali jsme zabíjačku, zbylo nám nějaké maso. Přemýšleli jsme jak ho zužitkovat a napadla nás paštika. Vyrobili jsme zkušební várku, nabídli lidem a zájem předčil očekávání," přibližuje zrod oblíbené pochoutky Svačinová a dodává: "Paštika se tak stala naším stálým sortimentem. Další akce v podobě makrel, žeber nebo kolen děláme v dvou až třítýdenním intervalu. Funguje to tak, že si lidé předem objednávají počet kusů a my se pak podle toho řídíme."

Oslavy, fotbal i charita

Zkušená restauratérka je současně i sociálně založeným člověkem. Nezištně například pomáhá dětem z místního domova.

"Sama mám děti a vím, že rodinu nic nenahradí. Každý rok navštěvujeme o Vánocích dětský domov a nosíme jim dárky. Chodíme tam společně s fotbalisty Sokola, ke kterým mám blízko a pravidelně jim fandíme při zápasech. Oni zase chodí na oplátku slavit výhry a zapíjet porážky ke mně do hospody," komentuje Lucie Svačinová.

Zámecká zahrádka Konice má otevřeno denně. V týdnu od deseti a o víkendech od čtrnácti hodin.

"Zavíračka se u nás nějak oficiálně moc nedodržuje. Řídíme se heslem náš zákazník, náš pán," směje se věčně dobře naložená šéfka a uzavírá: "Na čepu máme jedenáctky Braník, Staropramen a Ostravar Mustang k tomu čepovanou malinovku. V letní sezóně nabídku rozšíříme na pět druhů piv a stejně tak bude rozmanité i občerstvení z grilu."