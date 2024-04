Nové cyklostezky chystají dvě blízko položené obce Lutín a Olšany u Prostějova, na rozmezí Olomoucka a Prostějovska. Kolaři tam zatím jezdí po frekventované úzké silnici druhé třídy, kde v posledních letech neustále přibývá vozidel. Stavět už by se mohlo začít letos.

Nová cyklostezka povede z centra Lutína do Olšan u Prostějova podél frekventované silnice druhé třídy | Video: Vráínová Magda

Olšanští už mají vyřízené stavební povolení a vybranou firmu, Lutínští intenzivně řeší problémy s výkupem pozemků od soukromých vlastníků.

Obec Olšany u Prostějova má na „svůj“ úsek cyklostezky hotový projekt, stavební povolení a vybraného zhotovitele.

Olšany jsou o krok napřed

„Máme podepsanou smlouvu se stavební firmou, momentálně ještě řešíme přeložku optického kabelu. Stavební práce na nové cyklostezce začnou v letošním roce, přípravy už probíhají,“ sdělil starosta Milan Elfmark.

Sousední Lutín má zatím připravenou studii celé trasy cyklostezky

„Povede z centra obce až po konec olšanského úseku souběžně se silnicí druhé třídy. Měli jsme bohužel velké problémy s pozemky, majitelé je zpočátku odmítali obci prodat. Postupně jsme se ale s vlastníky domluvili na různých směnách a výměnách parcel za jiné tak, aby byli spokojení,“ vysvětlil Jakub Chrást, starosta Lutína.

Výběr Deníku: TOP 5 hudebních festivalů na Prostějovsku. Kdy, kde a za kolik

Předpokládá, že přibližně dva nebo tři roky potrvá, než se podaří všechno vyřídit a zahájit stavbu.

„Nicméně už je to na dobré cestě, jednání s vlastníky pozemků v poslední době značně pokročila. Jakmile se podaří dokončit cyklostezku do Olšan u Prostějova, bude Lutín bezpečnými úseky propojený se všemi okolními obcemi. Do Třebčína, Luběnic i Hněvotína už totiž totiž máme téměř hotovo,“ dodal Jakub Chrást.

Cyklisté ze regionu se mohou těšit. Mezi Lutínem a Hněvotínem se už asfaltuje

Lutín teď ještě připravuje novou cyklostezku, která kolařům umožní bezpečně projet frekventovanou Olomouckou ulicí. Tato stezka se pak napojí na právě dokončovaný úsek směrem do Hněvotína.

„Díky tomu dostaneme kolaře z rušných krajských silnic na bezpečné trasy, kde už nepotkají žádná auta. Nové cyklostezky slouží také k procházkám rodin s dětmi, využívají je rovněž jezdci na inline bruslích,“ dodal starosta Jakub Chrást.