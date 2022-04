"Stavbu bude realizovat společnost Skanska a. s.. Celkové náklady činí 3,15 milionu korun. V rozpočtu města pro rok 2022 jsou na tuto investiční akci vyčleněny dva miliony korun," informoval koncem března náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že aby mohla být akce realizována v plném rozsahu, požádá rada města zastupitele o souhlas s navýšením finančních prostředků o 1,15 milionu korun. Zastupitelé na úterním zasedání navýšení odsouhlasili.

Obyvatelům projekt vadí.

"Částka převyšující tři miliony za necelý půl kilometr chodníku se mi zdá hodně nadsazená. Navíc s námi nikdo předem nic nekonzultoval, co jsem se bavil se sousedy, tak nikdo ani neví jak budou řešeny vjezdy a možnost parkování vozidel. Je zde položena nová optika a lze předpokládat, že se při stavbě nějaké kabely překopnou," sdělil Deníku jeden z občanů bydlících v Luční ulici.

Chodník by se měl začít stavět koncem dubna a dokončen by měl být do konce letošního července. Jeho šířka je minimálně jeden a půl metru. Celková délka udržovaného, rekonstruovaného a nového chodníku je 465,87 metrů.