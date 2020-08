Procházka na Hloučelu, která je ve skutečnosti návštěvou Taj Mahalu nebo Kolosea? Hráči světové hry Geocaching teď mohou symbolicky putovat po moderních i starověkých divech světa, aniž by vystrčili patu z Prostějova.

Tým Kokosí hlavy už má svých čtrnáct divů odloveno. 26.8.2020 | Foto: Pavla Orálková

Možná právě kvůli koronavirové krizi se rozhodli tvůrci Geocachingu umožnit lidem návštěvu čtrnácti světoznámých míst „pohodlně“ z domoviny. Zrovna léto bývá obdobím, kdy lidé nejvíce cestují do zahraničí a starodávné památky by někomu mohly chybět. „Kačeři“, tedy lidé věnující se Geocachingu, se mohou od začátku srpna zúčastnit akce „Wonders of the world“ čili „Divy světa“.