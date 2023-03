Řetězec marketů Penny oznámil, že z preventivních důvodů stahuje z prodeje konkrétní šarže stogramového balení Olomouckých tvarůžků vyráběných v Lošticích na Šumpersku. Důvodem je možný výskyt plísně.

Olomoucké tvarůžky od společnosti A.W. z Loštic. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Z preventivních důvodů stahuje dodavatel A. W., spol. s. r. o., Loštice výrobek Olomoucké tvarůžky - 100 g s datem spotřeby 24. 3. 2023 a 25. 3. 2023 z důvodu možného výskytu plísně,“ uvádí na svém webu řetězec Penny.

Výrobek mohou spotřebitelé vrátit na jakékoli prodejně Penny marketu. Kupní cena jim bude vrácena v plné výši po předložení pokladního dokladu.

„Ostatní výrobky tohoto dodavatele prodávané v prodejnách Penny nejsou tímto opatřením dotčeny,“ doplňuje zpráva na webu Penny marketu.

Zprávu přitom není snadné na webu marketu dohledat. Skrývá se v sekci Penny koutek – Novinky a soutěže.

Sken webové stránky penny.cz, kde market upozorňuje na stažení šarže Olomouckých tvarůžků společnosti A.W.z prodeje.Zdroj: penny.cz. Repro: Deník

Chyba ovšem nemusela nutně nastat u výrobce.

„Tvarůžky jsou zrající sýr, tudíž nemůže být ošetřovaný proti plísním. Tím pádem se může stát, že v rámci cesty ke spotřebiteli může dojít k tomu, že ho napadne plíseň, ale to nemůžeme ovlivnit. Od nás oddělení kvality nepustí nic, co by neodpovídalo normám,“ reagoval mluvčí společnosti A. W. Loštice Vladimír Kovář.