"Samozřejmě, tak jako v ostatních mateřských školách, i u nás probíhalo distanční vzdělávání dětí. Také naše děti byly postaveny do situace, kdy nebylo možné se scházet, společně si hrát, učit se, tvořit… Protože pro nás dospělé nebyla doba lockdownu dobou dovolené, využili jsme vynucený čas k činnostem, na které v hektické době během běžného školní roku nezbývá tolik prostoru a času," informuje ředitelka a pokračuje: "Provedli jsme, původně na prázdniny plánovanou rekonstrukci třídy nejstarších dětí, byl také čas na společná setkávání učitelek v klidném prostředí, ne s 28 dětmi „za zády“."

Pozitivem tohoto času, jakoby navíc, bylo právě stmelování pedagogického týmu, čas na prodiskutování dalších cílů a úkolů školy.

"Měli jsme čas zamýšlet se nad prioritami, které nejvýznamněji ovlivňují život dětí ve školce. A to jsou právě sociální vztahy, které dětem aktuálně chyběly. Proto jsme připravily školku na návrat dětí do předškolního vzdělávání s tím, že bude následovat doba her, učení, pohybu v přírodě, radosti a pohody…," říká Alena Laníková a dodává: "Doufáme také, že bude pokračovat spolupráce mezi školou a rodiči dětí, která se vlivem distančního vzdělávání významně prohloubila, a že některé její formy, jako je např. e-mailová komunikace, online schůzky atd., budou pokračovat."

Děti budou moci být ve školce i v létě.

"Využili jsme čas i k pečlivé dezinfekci všech prostor a připravily podmínky pro bezpečný návrat dětí. V provozu školy jsme naplánovali vstřícné opatření a otevřeme školku ještě na celý červenec. Musím konstatovat, že doba vynuceného uzavření provozu nám přinesla nejen problémy, ale dala nám možnost nadechnout se, zvolnit, podívat se na některé oblasti života školky jinou optikou," uzavírá ředitelka kralické mateřské školy.