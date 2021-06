Nejpostiženější částí Litovle, kde 9. června 2004 pustošilo tornádo, byla ulice G. Frištenského a její nejbližší okolí. Rotující vír s rychlostí 330 kilometrů v hodině bral střechy domů, vyrážel v nich okna a dveře. Celkem jedenáct domů bylo staticky narušeno. V noci na pátek se místním děsivé vzpomínky vrátily, když viděli zkázu na jihu Moravy. Přesně věděli, co tamní obyvatelé právě prožívají. Taky si uvědomili, jak moc nyní znamená včas podaná pomocná ruka.

Vila Gustava Frištenského v Litovli po zásahu tornáda 9. června 2004 | Foto: Zdroj: Město Litovel/litovel.eu

„Je to něco, co si člověk nedovede představit, pokud to sám nezažil. V noci se mi to vrátilo. Soucítím velice s obyvateli postižených obcí,“ svěřila se v pátek ráno Deníku Zdeňka Frištenská.