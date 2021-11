Mlžení a tajení okolo nového obchodu. Informační bannery a poutače o stavbě nové prodejny se objevily v ulicích Prostějova již v polovině září. Na přímé dotazy Deníku však tiskové oddělení Lidlu nejprve odpovědělo, že se aktuálně otevření nové prodejny na území města neplánuje. Na další už nereagovalo vůbec.

"Je jasné, že jde o úmysl. Chtějí lidi nalákat, aby byli zvědaví, jak to tam bude vypadat a přišlo jich co nejvíce," měl jasno chlapík důchodového věku procházející okolo oplocené budoucí prodejny. Dlouho očekávané datum se na plakátech objevilo až tento týden.

Umístění třetího Lidlu vítají především senioři. "Když jedeme do města na nákup, tak se stavíme v Kauflandu, když jsou dobré akce, tak přeběhneme do Tesca. Do Lidlu, který je v centru nebo na opačném konci Prostějova už jsme nejezdili. Teď to budeme mít všechno pěkně na jednom místě," pochvalovala si například pětasedmdesátiletá Zdenka Vysloužilová.

Doprava se ještě více zkomplikuje. Přírůstek v podobě třetího hojně navštěvovaného marketu v obchodní zóně v Konečné ulici nedělá radost řidičům. V době dopravní špičky je průjezd Olomouckou ulicí po sjezdu z dálnice D46 hodně pomalý.

"Jezdím denně z Olomouce a dostat se od Tesca přes Olomouckou je kolikrát na půl hodiny. Nedovedu si představit, jak budou lidé najíždět od Arkády, tam se většinou více stojí než jede," krčí bezradně rameny Hana Slezáková.

Společnost Lidl provozuje v Prostějově již dvě prodejny. Jednu v Anenské ulici, která prošla celkovou rekonstrukcí v loňském roce a druhou přímo v centru v ulici Újezd. Na trojlístek tak doplní další obchod v Konečné ulici.