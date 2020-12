Prostor, světlo a pohodlí. Očekávané nákupní davové šílenství, se nově otevřené velkoprodejně Lidl v pondělním dopoledni nekonalo. Lidem se nové prostory líbí, pochvalovali si hlavně široké uličky.

Nové závory na parkovišti u Lidlu v Anenské ulici v Prostějově | Video: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

"Čerstvé zboží se zaváželo do dvaadvacáté hodiny a noční směna ho vybalovala do tří do rána," uvedla Eva Zemčáková, manažerka prostějovské prodejny.