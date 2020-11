Ochránci přírody z Prostějovska sídlili v budově Ekocentra IRIS přibližně dvacet let.

"Aktuálně se stěhujeme, musíme to stihnout do konce listopadu," informovala předsedkyně Regionálního sdružení IRIS Eva Zatloukalová, s tím, že se organizace na čas přesouvá do nedaleké bývalé základní školy.

Tvořivé dílny nejspíše nebudou.

"Naše programy pro veřejnost dokážeme dělat i v náhradních prostorech. Horší už to bude s tvořivými dílnami, protože se nedostaneme půl roku do kovárny," zamýšlí se Eva Zatloukalová a dodává: "Doufáme, že se na jaře, kdy je potřeba udržovat zeleň, dostaneme alespoň k technice, kterou máme uskladněnou v kůlně na zahradě."

Nová budova za 10 milionů

Stavět bude prostějovská firma, jejíž nabídka byla vybrána ze sedmi dalších. O tom, že budovu postaví Pozemstav rozhodli městští radní, podle nichž se jedná o ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 9,5 milionu korun (bez DPH).

„Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu a následně zhotovení novostavby budovy Ekocentra IRIS na původním místě. Součásti novostavby je i zřízeni nového vjezdu z veřejné komunikace. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Nedojde k půdorysným změnám a dojde k navýšení stavby o jedno typické podlaží,“ vysvětluje v krátkosti primátor František Jura.

„Nabídky byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Hodnoticí kritéria byly cena díla v korunách (bez DPH), zde byla dána devadesáti procentní váha důležitosti a důraz byl dán také na délku doby záruky za kvalitu stavebních prací. Realizace této investiční akce bude financována z prostředků města," doplnil Jura.

Stavba má být dále spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje, formou individuální dotace ve výši pět milionů korun.

Realizace projektu by se měla uskutečnit od 30. listopadu 2020 a požadovaný termín ukončení realizace je nejpozději do 15. června 2021.