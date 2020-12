"Poprvé v třicetileté historii bistra jsme otevřeli v zimě a vnímáme pozitivní odezvu lidí. Chtěli jsme se jim přiblížit ještě více a rozhodli jsme se, že budeme pro naše stálé zákazníky prodávat kapry a vánoční stromky," informuje Pavel Matoušek, provozovatel Bistra Hloučela.

Kapři z Tovačova

"Jsme věrní regionu a dobře víme, že tovačovští kapři mají velmi dobrou chuť. Podobně to máme se stromky, které budeme dovážet z Myslejovic a Pustiměře. V nabídce budou smrčky, jedle a borovice. Stromky budou přímo z plantáží, takže čerstvě uřezané dle objednávky," říká dále Pavel Matoušek a pokračuje: "Bude to fungovat tak, že si zákazník vyplní objednávkový formulář. Uvede například, že chce čtyřkilového kapra a dvoumetrovou jedli. Já pak podle počtu objednávek přivezu stromky, samozřejmě i něco navíc, aby si mohli lidi vybrat."

Kompletní servis

"Na požádání kapra zabijeme, zbavíme šupin, vykucháme a kdo bude chtít pouze filety, tak ho i vyfiletujeme. Stejně tak se stromky, budou balené do fólie a dokážeme upravit i kmen, aby pasoval do podstavce. Za padesátikorunu pak zajistíme i rozvoz po městě," popisuje širokou nabídku provozovatel bistra, jenž s úsměvem dodává: "Prodával jsem už všelicos, ale stromky a kapry ještě nikdy. Všechno je jednou poprvé, tak uvidíme."

Předvánoční procházka

Pořízení vánočního kapra nebo výběr stromečku, se tak v letošním roce může spojit s příjemným předvánočním výletem biokoridorem Hloučela.

"Nějak tak jsme to zamýšleli. Myslím, že zajít si pro kapra prostějovským lesoparkem je zajímavější, než přijet autem k supermarketu. Hlavně pro děti a tatínky," mrká šibalsky Matoušek a doplňuje: "Rozhodně se nejedná o ojedinělou akci zapříčiněnou stávajícím stavem. Chceme z toho udělat každoroční prostějovskou tradici."

Bistro Hloučela u Matesů bude mít v prosinci otevřeno denně, ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. Otvíračka se od soboty 19. prosince až do štědrého dne posunuje na desátou ranní. "Na štědrý den otevřeme hned ráno, kdyby někdo přišel pro kapra. Denně bude otevřeno i po štědrém dnu až do Silvestra," uzavírá Matoušek.