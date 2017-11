Lidé na setkání se zastupiteli kritizovali hluk z aut i chybějící přechod

Čtvrté setkání zástupců města s obyvateli Tylovy, Libušinky, Šárky a přilehlých ulic proběhlo ve čtvrtek večer na Reálném gymnáziu v Prostějově. Krátce před začátkem to vypadalo, že nikdo nepřijde, protože v sále bylo obsazeno jen pár míst. Možná to bylo tím, že se setkání z jídelny přesunulo do jiné místnosti. Nakonec ale dorazilo více jak třicet lidí.

Setkání tradičně zahájila primátorka města Alena Rašková. „Pokud budou nějaké problémy, rádi je vyřešíme tady a když nepůjdou tak vám slibuji, že je tedy budeme řešit a dáme vám vědět, jak se problém vyřešil nebo proč řešit nešel,“ řekla na začátek.

Největší investice

Poté se slova ujal náměstek Zdeněk Fišer, aby představil investice, které v této oblasti v tomto roce proběhly.

„Největší akce, které tady probíhaly, byla jednak regenerace Tylovy, která byla dokončena nedávno a také investice právě na Reálném gymnáziu. Investovalo se do zdejší tělocvičny a také do technických věcí jako je například topení,“ uvedl.



„Dále jak víte probíhá revitalizace sídliště Šárka, kde teď byla dokončena druhá etapa z celkových pěti. Každá etapa stojí přibližně dvacet milionů. Revitalizace bude završena vybudováním cyklostezky a chodníku podél protihlukové zdi,“ dodal náměstek Fišer.

Hluk je opravdu hrozný, znělo od lidí

Právě na tuto protihlukovou zeď směřoval první dotaz lidí z publika.

„Nám jde o to, že se zídka staví zase naproti našemu paneláku, což odráží hluk. Ještě to šlo, když tam byly stromy. Ty už jsou pokácené. Já vás zvu všechny k nám a můžete si to poslechnout. Ten hluk je opravdu hrozný. Nás by zajímalo, proč tam nebude třeba pletivo,“ svěřila se s problémem paní Zbožínková z Okružní ulice.



„Já jsem o této projektové dokumentaci zatím neslyšel, ale vím, že se tam měla provádět rekonstrukce stávajícího oplocení. Bohužel vycházíme z návrhu vlastníka pozemku a schvalujeme ten předložený návrh,“ odpověděl zástupce stavebního úřadu.



„Nám bylo řečeno, že stavební úřad nedal žádnou připomínku, a tak už nevíme na koho se obrátit,“ dodala paní Zbožínková.

Kam zmizel přechod?

„Zajímalo by mě z jakého důvodu byl na Šárce zrušen přechod pro chodce. Ten přechod byl v projektu. Byl tam fyzicky udělaný a je to tak čtrnáct dní, kdy byl odstraněn. Auta tam jezdí rychle a hlavně starší lidé mají problém s přecházením. Kam tedy zmizel?,“ zněl další dotaz.



V tento moment se v sále strhla debata.

„Na celé Šárce není ani jeden přechod. To čekáte až tam budeme sbírat mrtvoly,“ křičela jedna paní z publika a přidávali se k ní i ostatní.



„Ohledně přechodů je neustálý boj s policií, která má teď pokud možno pokyn přechody rušit, protože je považuje za nebezpečné. Mají se nahrazovat místy s ostrůvkem pro přecházení. Je to tím, že se tam dělala ta regenerace. My to můžeme znovu nastolit a pokusit se, aby tam ten přechod byl,“ odpověděl vedoucí odboru dopravy Miroslav Nakládal.

Další problémy, ale i pochvaly

Dále se diskutovalo o problémech se stékající vodou z dálnice před vchody paneláků, nepořádek ze stavby a špatná informovanost o revitalizaci v sousedních domech.



Avšak se celý večer jen nekritizovalo. Lidé si pochvalovali úpravu ulice Libušinka, která se podle jejich slov opravdu povedla. „V Prostějově jsem už přes čtyřicet let. Musím říct, že se tady bydlí opravdu dobře. Je tady dost práce a Prostějov je zkrátka slušné město,“ uvedl pán, který bydlí právě v ulici Libušinka.