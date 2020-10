Lidé jsou opatrní.

"Co slyším, tak mají lidé strach z toho, že se hřbitovy do dušiček zavřou. Jezdí i z větších dálek, chtějí stihnout návštěvu hrobu co nejdříve," popisuje pondělní situaci Jana Vinklerová a dodává: "Na to, že jsou dušičky až příští pondělí, je to docela masakr. Chodí opravdu hodně lidí."

Domácí řemeslné výrobky z Ohrozimi se prodávají.

"My jsme ale vůbec nevěděli, jestli máme něco vyrábět. Nikdo nevěděl, co se vlastně bude zavírat a co ne. Stánkový prodej je zatím povolený. Proč by také ne, není jedno jestli se lidé potkávají v parku nebo před hřbitovem?" culila se mladá prodavačka a závěrem doplňuje: "Budu tu až do pondělí, snad bude co nabízet. Ola Křesalová, která všechno vyrábí, to má jako koníčka, ne kvůli obživě."