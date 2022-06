"Jsme tu poprvé a myslím, že určitě ne naposledy. Chodíme sem s dětmi a dobrá káva zpříjemní hlídání," pochvalovala si například maminka dvou malých dětí, které se proháněly po oválu okolo hvězdárny na kolech. Návštěvnické zázemí s veřejnými záchodky a servisním stojanem na kola tak dostalo další přidanou hodnotu.

Ráj bezdomovců v centru Prostějova zmizí, takto se může proměnit okolí

Sortiment pro maminky s dětmi

V nabídce chybí alkohol. "Městská vyhláška zní jasně. V blízkém okolí školy se alkohol prodávat nesmí. Myslím, že to je v pořádku, náš sortiment je zaměřen na maminky a děti. V případě, že bychom čepovali pivo, tak by se nám sem stahovaly různé existence a ostatní by to odrazovalo," míní Zuzana Kubíčková, provozovatelka občerstvení Kávička z parku.

"Jestli bude provoz rentabilní, uvidíme na konci sezony. Alkoholické nápoje budeme moci prodávat jen ve dnech, kdy bude udělena výjimka. Teď chodí lidí dost, ale zajíci se počítají až po honu," stojí podnikatelka nohama na zemi.

Hřbitov v Prostějově bude mít nové parkoviště i kolumbárium za miliony

Výběr ze sedmi zájemců

Kiosek byl v plánu od začátku projektu.

"S možností umístění mobilního prodejního zařízení se počítalo už v době přípravy výstavby nových veřejných toalet, které v této části města chyběly. Návštěvnické zázemí je nyní doplněno o další služby v podobě dobíjecí stanice na elektrokola, servisního stojanu pro kola a posezení pro návštěvníky parku," uvedl radní Jiří Pospíšil s tím, že je zde možné také využít wi-fi a v budoucnu ji bude též zdobit treláž obrostlá popínavými rostlinami.

Provozovatel občerstvení vzešel z výběrového řízení, ve kterém bylo sedm nabídek.

"Výběr probíhal dle nabídky sortimentu, služeb, provozní doby, rozsahu záboru veřejného prostranství," doplnil Pospíšil.

Stánek u návštěvnického zázemí v Kolářových sadech provozuje společnost Sorella, mimo jiné provozovatel letní zahrádky U Rockyho.

"Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin za příznivého počasí a zákazníci mohou platit i kartami, máme terminál," uzavírá Kubíčková.