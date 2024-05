Prázdninový čas je tradičně strašákem řidičů napříč celou republikou. V letních měsících se pravidelně pouštějí do práce cestáři. Na řidiče tak čeká spousta uzavírek a dlouhých objížděk. Výjimkou není ani Prostějovsko. Aktuálně trápí řidiče v regionu několik dlouhodobých uzavírek a další jsou naplánované.

Do Lešan z Kostelce na Hané se pojede po nové až v polovině prázdnin. Silnice III. třídy, po které projíždějí denně desítky kamionů mířících na pilu ve Ptení, prochází kompletní rekonstrukcí. Ta byla zahájena 17. dubna a hotovo by mělo být 31. července letošního roku. Objízdná trasa je vedena přes Ohrozim, což pro řidiče znamená minimálně dvacetiminutovou zajížďku.

Problémy řidičů na Prostějovsku. Do Lešan i Seloutek dlouhou objížďkou

Stejně náročnou rekonstrukcí prochází komunikace spojující místní prostějovskou část Domamyslice se Seloutkami. Ta byla zahájena 2. dubna a dokončena by měla být 14. června. Objízdná trasa je vedena po Okružní a Určické ulici.

Vodovod ztíží průjezd Zdětínem

Plánovaná stavba kanalizace a čističky odpadních vod, uzavře částečně průjezd Zdětínem. Vozovka bude zúžena na jeden jízdní pruh v období od 3. července do 30. září 2024.

Dálnice D46. Výluky a snížení rychlosti u Prostějova. Podívejte se, kdy a kde

Omezení plynulosti provozu se týká i řidičů projíždějících Prostějovem po dálnici D46 ve směru na Vyškov. Mezi km 9.9 a 6.6, před Žešovem ve směru na Brno, je kvůli pracím na silnici zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Částečná uzavírka je od 13. dubna a potrvá až do 9. srpna 2024.

Celková uzavírka se týká i průjezdy obcí Lipová a Hrochov. Z důvodu stavby kanalizace zmíněnými obcemi řidiči neprojedou až do 30. října 2024.

Kanalizace se pokládá i jinde

Stejný důvod k celkové uzavírce průjezdu obcemi mají i v Krumsíně a Horním Štěpánově. Tam by ale měly uzavírky skončit 30. června 2024. V Horním Štěpánově se ale práce přesunou do místní části Nové Sady, kterými řidiči neprojedou až do 30. října 2024.

