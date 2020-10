Prostějovský deník bude postupně tyto slavné postavy československých dějin představovat.

Jedním z legionářů jejichž medailonek bude zdobit unikátní lahve je armádní generál in memoriam Karel Kutlvašr.

Narodil se do rodiny sedláka, po dokončení školní docházky studoval v letech 1909–1911 na dvouleté obchodní škole v Havlíčkově Brodě. Krátce pracoval v Humpolci a následně odešel do Ruska na úřednické místo v Kyjevě. Zde jej také zastihlo vyhlášení války.

Když se v Kyjevě začala formovat Česká družina, patřil mezi první dobrovolníky. Po složení přísahy odjel s 2. rotou na frontu. Zde po dva roky absolvoval nebezpečné rozvědky přímo v první linii a často i v nepřátelském týlu. Za svoji smělost a statečnost byl postupně povyšován, až se stal v červnu 1916 praporčíkem, a k tomu byl i několikrát vyznamenán.

Právem tak byl ustanoven velitelem 2. roty 1. čs. střeleckého pluku, který vznikl z České družiny na začátku roku 1916. V květnu 1917 se stává zatímním velitelem 4. roty, kterou vede i v bitvě u Zborova. Jeho muži tvořili druhou vlnu při útoku na kótu 392, podařilo se jim umlčet kulometné hnízdo a vyčistit okolní zákopy. Když se ale připravovali k dalšímu postupu, byl Kutlvašr raněn do ramene a bitva pro něj skončila. Radost z vítězství mu překazil moment, kdy se dozvěděl o smrti svého staršího bratra Františka, který během útoku padl.

Vyznamenal se v boji s bolševiky

Účastnil se následně tarnopolského ústupu, ve druhé polovině roku 1917 absolvoval kurs velitelů praporů v Žitomiru, který dokončil v lednu 1918. Po návratu ke svému pluku opět převzal velení 4. roty, účastnil se bojů s bolševiky, zvlášť se vyznamenal v bojích o Penzu a Samaru. V červenci přebral velení III. praporu, v jehož čele absolvoval boje o města Simbirsk a Kazaň, kde byl znovu raněn. Po vyléčení se stává zástupce velitele 1. čs. stř. pluku, v jehož čele stál Josef Švec. Po Švecově sebevraždě v říjnu 1918 se stává jeho velitelem.

Rok 1919 začal pluk ochranou Transsibiřské magistrály, strážní činnost zde prováděl až do listopadu, kdy se přesouvá do Vladivostoku. Odsud vede už jen cesta domů. Jako velitel 13. transportu legií na lodi Yonan Maru opustil v čele svých mužů 9. prosince 1919 Rusko a počátkem února dorazili do Prahy, kde na ně čekalo slavností přivítání.

Ve velení 4. divize v Hradci Králové

Svoji budoucnost si již neodmyslitelně spojil s armádou. Stává se velitelem pěšího pluku 1, v jehož čele zůstal až do roku 1924. O čtyři roky později dosahuje již generálské hodnosti. V roce 1934 převzal velení 4. divize v Hradci Králové, v jejímž čele stál až do okupace Československa. V průběhu června 1939 je z armády propuštěn a v říjnu nastupuje na úřednickou pozici pražského magistrátu. Dva roky na to je přeložen do výslužby. V této době už ale naplno vedl dvojí život.

Byl zapojen do činnosti Obrany národa a finančně podporoval rodiny zatčených a popravených. Celé období okupace se mu gestapo nedostalo na stopu, a tak se na svobodě dočkal roku 1945. Koncem dubna 1945 je ustanoven velitelem Velké Prahy a po propuknutí Pražského povstání 5. května stojí v čele vojenského velitelství „Bartoš“ a po celou dobu povstání řídí obranu bojujícího města.

Na začátku srpna je odeslán na řádnou dovolenou. Sověty je totiž osočen z napomáhání nepříteli, když během povstání převzal kapitulaci od německých jednotek a umožnil tak odchod půl milionu německých vojáků na západ do amerického zajetí. Na velitelskou funkci se vrací v únoru 1946, ale pouze na krátký čas.

Odsouzen za velezradu

Komunistický převrat v únoru 1948 pro něj znamenal jasný konec vojenské kariéry. Počínaje červnem je přeložen do výslužby a v prosinci je dokonce zatčen a vyšetřován za aktivity ve skupině Pravda vítězí, jejímž cílem bylo provést protikomunistický převrat. Následně je odsouzen státním soudem v Praze za velezradu na doživotí a degradován na vojína v záloze. Prošel si věznicemi, jako jsou Mírov, Opava a Leopoldov.

Život za mřížemi opustil až po prezidentské amnestii roku 1960 s podlomeným zdravím. Následně pracoval jako vrátný v Nuselském pivovaru, ale z nabyté svobody se netěšil dlouho.

Karel Kutlvašr zemřel 2. října 1961 v časných ranních hodinách na lůžku v motolské nemocnici. Sedm let po svém úmrtí byl zproštěn všech obvinění proti němu vznesených v letech 1948 a 1949. Úplné rehabilitace se veterán České družiny a bojovník od Zborova dočkal až na počátku devadesátých let, kdy byl mimo jiné povýšen do hodnosti armádního generála in memoriam.

Armádní generál in memoriam Karel Kutlvašr

Narozen: 27. ledna 1895 Michalovice, Rakousko-Uhersko

Zemřel: 2. října 1961 Praha, Československo