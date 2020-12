Původně bylo plánováno, že slavnostní odhalení proběhne poslední říjnový víkend a bude doprovázeno bohatým doprovodným programem s legionářskou tématikou.

"Bohužel s ohledem na postupné zpřísňování opatření byl termín stále odkládán a až s blížícím se koncem roku jsme se museli rozhodnout, zda pamětní desku instalovat ještě v letošním roce nebo vše přesunout do roku nadcházejícího. Rozhodli jsme se nakonec pamětní desku odhalit ještě letos za přísných opatření, bez veřejnosti a s omezeným počtem osob. Program, který byl původně plánový však určitě nerušíme, ale pouze odkládáme na období, které nám to dovolí. Předpokládám, že by se mělo vše uskutečnit v jarních měsících," uvedl David Vančík, jednatel SDH Hamry.

Do Hamer dorazil i Petr Adamus, místopředseda Československé obce legionářské jednota Ostrava 2, přítomni byli dále zástupci Sboru dobrovolných hasičů Hamry starosta Dominik Vémola, jednatel David Vančík nebo předseda místního osadního výboru Viktor Hýbl.

Pamětní deska byla v prostoru vedle kapličky zřízena za finančního přispění Města Plumlova, pana Pavla Klíče a dále Martina Krychtálka, Dominika Vémoly, Renáty Holcové, Petra Adamuse, Zdeňka Pírka, Hany Valíkové, Jana Valíka, Jana Sypěny, Vladimíra Vymazala, Jiřího Vémoly, Jiřího Kučery, rodiny Gregorovy, rodiny Adamusovy, Pavla Vavroucha, Petra Komárka, Sojmy P., Tomáše a jednoho dárce, který nechtěl být jmenován.