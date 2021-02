Veškerá technika v terénu. Mrznoucí déšť a následně sníh. V brzkých ranních hodinách pokryla silnice na Prostějovsku nebezpečná ledová krusta, která se stala neviditelnou díky následné sněhové pokrývce. Silničáři s tímto stavem bojují ze všech sil. Mráz zastavil i vlaky na trati mezi Nezamyslicemi a Olomoucí.

Boj s ledovkou v Olomouci - 8. 2. 2021 | Video: DENÍK/Daniela Tauberová

"Na to, jak to v noci vypadalo, je to relativně dobré. Aktuálně nemáme uzavřenu ani jednu vozovku. Všechny jsou s opatrností průjezdné," hlásí Petr Walter, dispečer konického cestmistrovství.