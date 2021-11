Čtrnáct srdcí vydrží navěky. Originální doplněk v podobě lavičky zamilovaných přibyl v prostějovské Botanické zahradě Petra Albrechta. Pro město ji vyrobili Ivo a Milan Stawaritschové, umělečtí kováři z Kostelce na Hané.

Lavičku zamilovaných vyrobili pro prostějovskou botanickou zahradu bratři Milan a Ivo Stawaritschové z Kostelce na Hané. 3.11. 2021 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Fortelná práce by měla přežít desetiletí. "Nějaký pátek by měla vydržet. Konstrukce je žárově pozinkovaná, dřevěné doplňky jsou dubové. Životnost lavičky by se měla počítat na pár desítek let," komentuje Ivo Stawaritsch a dodává: "Nejtěžší je vždycky vymyslet návrh. Každá zakázka musí mít nějaký design. Samotná práce už není tak náročná. Důležité také je, aby se na lavičce pohodlně sedělo."