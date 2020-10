"Odebírat budou najednou dvě odběrové sestřičky, takže se počet odebraných pacientů opět výrazně navýší," informuje Radka Miloševská, mluvčí skupiny AGEL, která provozuje Nemocnici Prostějov.

Bez čekání a pouze na objednávku

"Máme fungující rezervační systém, díky kterému se u nemocnice netvoří fronty. Nedávno nemocnice rozšířila provozní dobu o víkendy a svátky," dodává Radka Miloševská.

"Laboratoř denně analyzuje přes šest set vzorků. Ještě na začátku školního roku to byla třetina vzorků. Nemocnice nakoupila další vybavení, a tak je možné provoz dále posilovat," vypočítává Radka Miloševská a doplňuje: "Nebylo by to možné ani bez usilovné práce odborných pracovníků laboratoře, kteří zde pracují ve dvanácti hodinových směnách."

Provozní doba odběrného místa je v pracovní dny od 7 do 15 hodin. O víkendech a svátcích je otevřeno od 8 do 13 hodin. Odběrové místo v prostějovské nemocnici vyšetřuje pouze pacienty indikované hygienou nebo praktickým lékařem. Pacienti se k vyšetření musí předem telefonicky objednat na čísle 582 315 315.