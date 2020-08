Vychovává si tím vlastní nelékařský zdravotnický personál a umožní lidem z regionu smysluplně se uplatnit na trhu práce.

První kurz loni úspěšně absolvovalo jednadvacet účastníků, z toho osm našlo práci přímo v tamní nemocnici. Ten druhý startuje 15. září a přihlásilo se do něj šestatřicet účastníků.

„Zářijový kurz je již zcela naplněn a to bez jakékoliv propagace. Jde vidět, že lidé mají o tuto práci zájem. Sami nám volali, ptali se, kdy se uskuteční. Chtějí mít jistotu práce a tu na pozici sanitáře mají,“ uvádí Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice AGEL Prostějov.

Loňský kurz poskytl rekvalifikaci celkem sedmnácti ženám a čtyřem mužům ve věku od dvaceti do sedmašedesáti let, kteří přišli z různých profesí například z výroby či hostinské nebo obchodní činnosti.

Všichni účastníci si kurz chválili a osm z nich dokonce dostalo práci přímo v prostějovské nemocnici. Právě zde získávají kurzisté v přednáškovém sále teoretické základy a následně absolvují cennou praxi na lůžkových odděleních a ambulantních provozech prostějovské nemocnice.

Do kurzu sanitář se mohou přihlásit zájemci starší osmnácti let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Uchazeč musí být očkován proti hepatitidě typu B, případně mít za sebou druhou dávku vakcíny. Kurz poběží od poloviny září po dobu tří měsíců, a to dvakrát týdně.

„Celkem účastníci absolvují sto hodin teorie a osmdesát hodin praxe, kdy nabízíme kurzistům velmi dobrou teoretickou přípravu i navazující praxi na lůžkových a ambulantních odděleních, stejně jako na pracovišti patologie, operačních sálech, rehabilitaci, v laboratořích a nemocniční lékárně,“ říká hlavní sestra Marie Jouklová.

Účastník kurzu zaplatí částku šest tisíc korun včetně studijních materiálů. Kvalifikační kurz končí praktickou a teoretickou zkouškou.

„Poté obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře s neomezenou platností. Úspěšné absolventy rádi přivítáme v řadách našich zaměstnanců, pokud to umožní aktuální volná místa. Když splní podmínky nástupu do zaměstnaneckého poměru, nabízíme dokonce vrácení účastnického poplatku,“ zdůrazňuje Marie Jouklová.

Sanitář poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám.

Zvládá pomocné činnosti, jako je například základní ošetřovatelská péče, převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin, manipulace s technickým vybavením na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty a spousta dalších činností.