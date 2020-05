"V době restrikcí jsme na tom velice špatně. Nejedná se pouze o mě, ale o všechny promotéry a pořadatele. Od 10. března máme stopku a nikdo neví, jak se to bude vyvíjet dál," komentuje Tomáš Grepl, kterého všichni znají pod přezdívkou Mamut.

Jarní akce jsou přesunuty.

"Zatím jsme přesunuli všechny akce plánované na březen až květen. Určitě tam spadne i něco z června. Uvidíme jaká budou avizovaná uvolnění," říká Mamut Grepl.

Práce bylo dost, ale výdělek žádný.

"Zdánlivě jsme po zákazech neměli co dělat, ale opak byl pravdou. Museli jsme veškeré plánované akce z jarního období přesunout na podzim, některé dokonce až na jaro příštího roku. Plánovali jsme tedy už program na jaro 2021," popisuje manažer a dodává: "Ono je všechno spojené se vším. S umělci, kteří měli podzimní kalendář plný, se těžko hledaly volné termíny. Když například děláme třeba šňůru tří představení na Moravě, je to o to složitější. Umělci samozřejmě nechtějí jezdit na otočku."

Žádný koncert ani divadlo nemuseli rušit.

"Zatím se nám podařilo všechny akce přesunout. Tím pádem zůstávají v platnosti i dříve zakoupené vstupenky. Termíny už jsou dané," informuje Tomáš Grepl.

Úspory dostaly zabrat.

"Je to těžké. Využili jsme státní výpomoc v podobě pětadvacítky. Máme i nějaký finanční polštář, ale ten nevystačí do nekonečna. Potřebujeme nutně, abychom už mohli zase normálně fungovat," dodává Mamut Grepl a těší se na první koronavirovou akci.

"Obnovili jsme festival Legendy se vrací. Původně jsme ho zrušili, ale jelikož jsou povoleny akce do pěti set lidí, tak jsme do toho šli. V pátek 19. června, by v Konici mělo vystoupit osm kapel," zve závěrem na oblíbené regionální hudebníky Tomáš Grepl.