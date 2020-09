Majestátně se vlní ve větru, krásně přitom šustí, ale už brzy bude mít utrum. Kukuřici na hanáckých lánech totiž začínají drtit kombajny. S kvalitou úrody jsou zemědělci letos spokojení.

Sklizeň kukuřice na polích u Žárovic - 9. 9. 2020 | Foto: Deník / Karel Rozehnal

„Klasy jsou dozrněné až do konce. Na rozdíl od ostatních plodin to s kukuřicí letos vypadá slušně. Naše stroje a lidé se na našich polích do její sklizně pustí po neděli, počasí nám zatím přeje,“ okomentoval úrodu například předseda Zemědělského a obchodního družstva Plumlov Vladislav Spurný. Trápí jej ovšem hraboši. „Je jich více než v předchozích letech, ale kalamitní to zatím není,“ dodal Spurný.