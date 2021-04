Jak si žijí na smetišti Krysáci? Jaké je tajemství výroby krtečkových kalhotek nebo je libo společnou fotografii motýla Emanuela s makovou panenkou? Zábavná, nenáročná přibližně čtyřkilometrová procházka měla lákat děti i dospělé až do velikonočního pondělí.

Bohužel "Večerníčkovou" stezku poničili a rozkradli vandalové, tak se organizátoři rozhodli ji už znovu neobnovovat.

Martina Nedbalová na facebooku k celé nezáviděníhodné situaci v sobotu napsala:

Pozor !!! Dnes bylo vše odtraněno a bordel po těch grázlech co to zničili uklizen !!! Přátelé, co je moc, to je moc. Dnes jsme přistoupili k odstranění VYCHÁZKY S VEČERNÍČKEM. Stanoviště už jsou tak poničená a rozkradená, že není v našich možnostech stezku udržet na takové úrovni, na jakou my jsme zvyklí. Velice se omlouváme těm z vás, kteří se na ni teprve chystali, ale nešlo to jinak. Taká děkuji všem kolegům za vytrvalost a neutuchající nadšení při udržování a opravování Vycházky a především Honzovi a Tondovi Bartošíkovým a Lence Geržové za uklid podél celé cyklostezky po prasatech prevlečených za lidi. Přejeme vám všem krásné Velikonoce. (ORION - Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace)

A jak trasa fungovala přes svým zničením?

"Malí i velcí mohli na trasu vyrazit buď z Nezamyslice nebo Němčic nad Hanou. Po trase je tentokrát provedly známé i méně známé postavy z našich oblíbených večerníčků," informovala Eva Bašková, ředitelka SVČ Orion Němčice nad Hanou.

Další zajímavostí vedle mnoha zajímavých úkolů, je i fakt, že na konci (či začátku) obou tras, bylo možné se pokochat i pohledem na čápy, kteří právě v těchto dnech obsadili svá hnízda v Nezamyslicích a Němčicích nad Hanou.