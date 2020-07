Rozhodnutí padlo uprostřed vrcholící koronavirové pandemie. "Někdy v polovině května jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Zůstali jsme ve stejných prostorách jako byl obchůdek předtím," říká nová provozovatelka Tereza Zelinková a dodává: "Nikdy předtím jsem žádný obchod neprovozovala. Pracuji ve zdravotnictví, ale bezobalovým příznivcem jsem pět let."

Bez zkušeností, ale se zápalem

"Byla jsem stálou zákaznicí prostějovského obchodu, předtím jsem jezdila do Olomouce. Tenhle styl prodeje se nám líbí a chtěli jsme, aby zůstal obchod v Prostějově zachován. S partnerem jsme se rozhodli, že to zkusíme," vysvětluje Tereza Zelinková a pokračuje: "Zjišťuji, že je to časově velmi náročné. Pořád se snažíme doobjednávat nové zboží, ale zatím jsou odezvy zákazníků velmi milé. Vnímám, že se jedná o nejisté podnikání. Navíc nás trochu omezuje i uzavřená Vápenice. Věříme ale, že zájem o bezobalový prodej je a postupně budou přibývat další zákazníci."

Pestrou nabídku si pochvaluje i jedna z pravidelných zákaznic.

"Mám ráda sladké a tady si dokážu vybrat méně kalorické, ale přesto dobré pamlsky. Nejraději mám perníčky, kokosové a pomerančové sušenky," prozradila Deníku nakupující Marcela Řehořová.

Ekologický přesah

Originalitou bezobalového prodeje je ekologický přesah.

"Zboží si mohou lidé odnést ve vlastních sklenicích, dózách nebo papírových pytlících. Jakou nádobu či obal si přinesou, do toho jim to dáme," komentuje Tereza Zelinková a doplňuje: "Snažíme se nabízet co možná nejvíce regionálních potravin od lokálních výrobců. Od mléčných výrobků přes pečivo nebo sušené ovoce."

Nečekaný zájem

"Trochu mě překvapilo, že i teď v létě je největší zájem o sušené ovoce nebo oříšky," usmívá se obchodnice a přidává: "Na odbyt jdou i čerstvé mléčné výrobky."

Konzervativní masožrouti a odpůrci zdravé výživy nemusejí chodit daleko.

"Myslím, že máme ideální polohu. Pár metrů vedle je řeznictví, takže kdo chce doplnit sortiment například pro manžela, tak nemusí chodit daleko," s úsměvem uzavírá Tereza Zelinková.