Odměnou sladkosti a hrnečky. Přibližně dvoukilometrová procházka temnými ulicemi městyse s nezbytným přiblížením k hřbitovu baví místní více než desetiletí.

"Loni jsme kvůli vládním nařízením museli světýlka odložit. Letos tak děláme oficiálně 12. ročník, ale normálně by to byla třináctka," přivítala přítomné Šárka Soušková z pořádajícího Občanského sdružení Kralice na Hané s tím, že dětské účastníky čeká po absolvování procházky a splnění všech úkolů na strašidelné stezce sladká odměna a originální účastnické hrníčky.

"Letos máme oranžové, zelené růžové a modré," dodala Soušková.

Hasiči také přiložili ruku k dílu.

"Několik posledních let akci spolupořádáme s Občanským sdružením. Ono je potřeba každé ruky, tak jsme přiložili i naše. Účast nás těší, když už něco děláme, tak člověka zahřeje, že to nedělá nadarmo. Děcka jsou spokojená a líbí se jim to," komentoval Jan Gottvald, starosta SDH Kralice na Hané.

Na děti čekalo po průvodu v parku pět strašidelných stanovišť s různými dovednostními úkoly. Dospělým přišel k chuti horký punč a voňavá klobáska z udírny. V jedové chýši se dalo zahřát i něčím tvrdším a tak nebylo čekání na dovádějící ratolesti tak bolestné.