Když se řekne Kralice na Hané, co vás napadne?

"Domov, rodina. Moje rodina žije v Kralicích několik generací. Mám tu maminku, tetu, na hřbitově babičku s dědou. Kralice jsou prostě rodina a kamarádi."

Čím jsou podle vás Kralice zajímavé?

"Kralice se mohou chlubit svou dlouhou historií. Jejich součástí byly vždycky Kraličky, dříve Sajlerov a Háj. Máme zde krásný kostel, spoustu křížů a kapliček. Pro lidi z bližšího okolí jsou bezesporu zajímavé kulturní akce, kterých se v Kralicích koná opravdu hodně. Máme zde totiž spoustu spolků a hodně aktivních lidí."

Kolik tu máte spolků?

"Celorepublikově známý je Hanácký soubor písni a tanců Klas. Skvělá je taneční skupina Druhý dech. Jedná se o lidi seniorského věku, kteří tančí na moderní hudbu. Dále Chrámový sbor, Občanské sdružení, loni vznikla skupina Mladí dobrodruzi. Fotbalový klub působí v krajském přeboru a má širokou mládežnickou základnu. Působí zde Sokol s částečně zrekonstruovanou sokolovnou. Samozřejmě i dobrovolné hasiče. Každý ze spolků buď sám pořádá, nebo se podílí na mnoha akcích konaných v obci."

Kralice působí i hodně udržovaně…

"Máme tu hodně zeleně. Máme zde nádherné remízky, snažíme se podporovat a udržovat přírodu. Žijeme prakticky v průmyslové zóně a my se snažíme, aby byla obec co nejvíce zelená. Chystáme i výsadbu nového lesoparku. Objednali jsme elektromobil, snažíme se nepoužívat glyfosáty, máme i speciální stroj na odstraňování plevele. Pravidelně pořádáme úklidové akce, do kterých se zapojují mladí i staří."

Ve funkci jste relativně krátkou dobu. Spadla jste do vody a musela jste plavat?

"Myslím, že není žádným tajemství, že jsme přebírali obec ne ve zrovna optimálním čase. Týká se to mezilidských vztahů i investiční stránky. Převzali jsme několik nedokončených projektů, jako cyklostezku nebo byty na zámku. Neustále řešíme, jak z určitých věcí vůbec ven."

Co jste už všechno stihla udělat?

"Za mě bylo dokončeno travnaté hřiště ve škole. Dokončili jsme to s pomocí bývalého starosty pana Koláře. Ve škole obnovujeme herní prvky. K mateřské škole je opravený chodník, opravujeme třídy a letos dojde k rekonstrukci střechy. Instalovali jsme nové měřící radary. Pracujeme na několika dalších projektech."

Jmenujete jednu akci, která je největší?

"Řekla bych to jinak. Ten, který je nejaktuálnější. Jedná se o ozelenění bývalé skládky v ulici Biskupická. Kralice tak budou mít nový lesopark."

Jaký je zájem o bydlení v Kralicích?

"Velký, prakticky denně se mi ozývají zájemci. Máme zde spoustu mladých rodin. Nedávno vznikla úplně nový čtvrť, jmenuje se Na výsluní. Je tam okolo osmdesáti nových domů. Prakticky ve všech žijí mladé rodiny s dětmi."

Máte volné stavební parcely?

"Nemáme. Já osobně nevím o žádném pozemku, který by se v současné době prodával. Je to dáno tím, že jsme velice žádanou lokalitou."

Mají rodiče své děti možnost někam umístit?

"Máme mateřskou školu s kapacitou 79 dětí a třemi třídami. Kapacitně je dostačující. Do pětitřídní základní školy chodí 77 dětí. Starší děti dojíždějí do Bedihoště nebo Prostějova."

Co dále v Kralicích mají obyvatelé k dispozici?

"Je zde obchod, dva praktičtí lékaři, restaurace s kuchyní a prakticky veškeré služby, jako kadeřnictví, trafika nebo kosmetika. Chybí nám jen zubař, paní zubařka zde působila dlouhá léta, po jejím úmrtí už po ní nikdo praxi nepřevzal."