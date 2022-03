Otvíračka na objednávku. "Určené otvírací hodiny nemám. Když chce někdo ostříhat, objedná se telefonicky. Lidé jsou tak za ty roky zvyklí. Když jdou například chlapi okolo, vidí, že mám volné křeslo, tak se zastaví a nechají ostříhat," říká vyučená kadeřnice, které prošly rukama prakticky celé Kralice na Hané.

"Mám malé dítě, proto nechci být vázaná časem. Snažím se ale každému vyhovět, vždycky se domluvíme," komentuje místní rodačka.

Covid prožila na mateřské

"Přiznám se, že jsem do minuloročního září byla na rodičovské dovolené. Proto se mého podnikání tolik covid nedotkl. Navíc mám provozovnu ve vlastním domě. Po návratu do práce jsem si ale všimla, že lidé si více hlídají peníze a rozmýšlejí se za co je utratí," netají se svým postřehem Černošková a pokračuje: "Ke mně chodí spíše obyčejní lidé s normálními příjmy, kteří nemají peněz na rozhazování. Snažím se vzhledem ke skladbě zákazníků držet i nižší ceny než ve městech. Navíc hodně dělají i osobní vztahy, které máme."

Plesy chybí hodně.

"Ve srovnání s dobou před covidem je to strašně poznat. Když začala plesová sezóna, bylo práce vždycky hodně. Teď byly leden a únor velice slabé. Neříkám, že by nebyla práce, ale absence kulturních akcí je konkrétně v kadeřnictví hodně znát," hodnotí současnou dobu Hana Černošková s tím, že se v březnu začínají kšefty pomalu rozjíždět.

"V sobotu máme v Obecní ples a mám plno. Objednávky se naplnily, je vidět, že se lidé hodně těší. Snad budu mít čas i na svoji hlavu," směje se závěrem pozitivně naladěná kadeřnice, která uzavírá: "Poslední objednávku dodělám okolo sedmnácté hodiny. Jsem domluvená s kamarádkou, která je také kadeřnicí, že mi hlavu na ples udělá."