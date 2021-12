První etapa trvala šest let. Projekt cyklostezka Kralice na Hané - Bedihošť byl rozdělen na etapy. "První etapa byla část cyklostezky v intravilánu obce. Od Kulturního domu po konec obce. Druhá etapa je vedena mezi obcemi Kralice na Hané a Bedihošť," informuje Veronika Petrželová Bašná, současná starostka Kralic na Hané s tím, že samotný projekt vznikl už v roce 2012. "Pro mě z neznámých důvodů celý projekt několik let stál," doplňuje starostka.

K posunu došlo za tři roky.

"V roce 2015 nechal tehdejší starosta Petr Neoral původní projekt přeprojektovat. Samotná I. etapa byla dokončena v roce 2018, ale bez stavebního povolení a chyběla i všechna vyjádření dotčených orgánů," krčí rameny první žena městyse, která nastoupila do funkce v létě roku 2019, kdy převzala starostovské žezlo po Pavlu Kolářovi, jenž byl ve funkci v období 2003-2014 a krátce po volbách v roce 2018.

Rozmotávaly pověstný Gordický uzel

"Společně s místostarostkou Nicole Spíchalovou jsme do toho spadly rovnýma nohama. Oslovily jsme všechny dotčené orgány a vrhly se do práce. Kvůli položení optické sítě a řadě dalších přeložek, se musela velká část cyklostezky překopávat," ohlíží se za hektickým obdobím Petrželová Bašná a dodává: "Následně jsme oslovily odbor dopravy, který nám vydal stavební povolení a mohla se uskutečnit kolaudace I. etapy. To bylo v roce 2020…".

Původní projekt nesplňoval spoustu náležitostí.

"Po dodatečné kolaudaci I. etapy jsme mohli konečně zažádat o stavební povolení na druhou. Bohužel nám nebylo vydáno, protože původní projekt potřebuje spoustu úprav. S autory projektu jsme se nedomluvili a museli jsme vysoutěžit novou projekční kancelář. Takže jsme byli opět na začátku," líčí dnes už s úsměvem kralická starostka s tím, že na nový projekt už městys stavební povolení získal.

Druhá etapa jela jako po másle

V létě se začalo stavět a do Vánoc je hotovo. "V dubnu jsme požádali o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a získali jsme ji ve výši pěti milionů korun. Zbývající více než dva miliony jsme zaplatili z rozpočtu obce. Stavbu II. etapy vysoutěžila společnost Edma z Lulče na Vyškovsku a spolupráci si nemůžeme vynachválit. Cykolstezka je vybudovaná přesně podle projektu a minulý týden byla zkolaudována," uzavřela Veronika Petrželová Bašná.

Kraličtí školáci navštěvující druhý stupeň, kteří docházejí do školy v Bedihošti, tak mohou využívat konečně dokončenou cyklostezku. Její dvě etapy stály celkově téměř dvanáct a půl milionu korun. Sedm milionů korun získaly Kralice na Hané z dotací.