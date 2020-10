Volby na Prostějovsku: komise odhadují vyšší účast než minule

Zájem o krajské volby na Prostějovsku neopadl ani v sobotu. Podle předběžných informací z volebních místností po celém regionu, by se mohla volební účast pohybovat okolo čtyřiceti procent. To by bylo znatelně více než tomu bylo v předešlých krajských volbách.

Krajské volby v Mostkovicích, sobota 3. října 2020 | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Podle informací z volebních komisí přišlo k volbám o něco více mladých lidí než dříve. "Máme padesát a půl procenta," hlásila z Ohrozimi předsedkyně tamní komise Hana Burešová a dodává: "Poslední půlhodinu už nepřišel nikdo. V průměru však chodilo hodně mladých lidí, což nebývá u voleb pravidlem." Bezproblémový průběh voleb zaregistrovali i na dalších místech. "Lidí chodilo vcelku hodně, nikdo neměl s předepsanými rouškami problém. Krátce před uzavřením jsme měli třicet šest procent," říkal Miroslav Slezák, předseda komise v Žárovicích. "Máme těsně nad čtyřicet procent, což je v Mostkovicích normální účast. Lidé byli disciplinovaní a dodržovali hygienické předpisy," komentovala mostkovická předsedkyně Libuše Cigrová. Volby v rouškách lidem nevadí, na Prostějovsku až nečekaný zájem Přečíst článek › Na čtyřicet procent se dostali pravděpodobně i ve Studenci. "Zbývá ještě půl hodiny a máme třicet devět procent. Tradičně však ještě chodí jedna rodina těsně před koncem, takže čtyřicítka padne a to je na Studenec vysoká účast," hlásil dlouholetý člen tamní komise Jiří Volek. Třicítku nakonec pokořili i v Hluchově. "Máme třicet jedna procent a to je na Hluchov velmi dobrá účast. Dva lidé přišli s voličskými průkazy, jeden průkaz jsme vydali sami," informovala Pavla Kočíbová, předsedkyně volební komise v Hluchově. Volební místnosti se uzavřely přesně ve 14 hodin a začaly se sčítat hlasy. Řidiči, zbystřete. V pondělí se uzavře Kostelecká, na měsíc Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Vysloužil