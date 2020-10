Velký propad oproti minulým volbám naopak zaznamenala ČSSD, dosavadní spojenec ANO ve vedení kraje, i komunisté. Obě tradiční strany se tentokrát do krajského zastupitelstva vůbec nedostaly.

V Olomoucké kraji vyhrálo ANO v čele s dosavadním hejtmanem Ladislavem Oklešťkem se ziskem 27%.

"Řešit koalici je zatím předčasné, nám jde primárně o průnik programů, nebráníme se žádné koalici. Jediná koalice, která nepřipadá v úvahu, je s KDU-ČSL," komentoval volební triumf lídr ANO Ladislav Okleštěk.

Hnutí ANO dominuje ve všech okresech kraje, nejvýraznější podporu má na Šumpersku a Jesenicku (přes 30%), relativně nejmenší na Olomoucku (24%).

Spojenci: Chceme změnu

Na druhé místo se v krajských volbách razantním skokem vyšvihli Piráti a Starostové s 19%, o prsa za nimi skončili Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP09, Zelení, ProOlomouc) s 18%.

"Sleduji to s pokorou, teď mám takovou pokornou radost," reagoval na průběžné výsledky lídr "stříbrných" Pirátu a Starostů Josef Suchánek.

"Díváme se ale na náš výsledek také optikou našich možných partnerů a vypadá to slibně. Tvrdím, že našimi blízkými jsou Spojenci," řekl Deníku lídr největšího skokana krajských voleb.

Podobně o případné spolupráci hovořil i lídr Spojenců Marian Jurečka z KDU-ČSL.

"Platí, co jsme říkali před volbami. Usilujeme o změnu na kraji, chceme ji přinést. Šance na spolupráci tady je s Piráty, s ODS. Ale pořád se sčítá, je potřeba stát pevně nohama na zemi," uvedl během sčítání hlasů.

Čtvrtá v pořadí je ODS (10%). Její lídr Dalibor Horák je s výsledkem spokojen.

„Tento výsledek koresponduje s tím, co jsem deklaroval a vytyčil si za cíl. Chtěl jsem, aby to bylo jedenáct procent, to nám o půl procenta uteklo,“ sdělil Deníku ve chvíli, kdy bylo sečteno 99 procent okrsků.

Podle lídra kandidátky občanských demokratů ještě jednání o podobě budoucí krajské vlády nezačala.

„Jsme zatím na volebním štábu a žádná jednání zatím neprobíhají,“ sdělil v 18.30. „Platí to, co jsem deklaroval již dříve, že Občanská demokratická strana v Olomouckém kraji je připravena k jednání se všemi relevantní politickými subjekty,“ zopakoval.

Do zastupitelstva se opět dostala i SPD (8%).

Nečekali jsme hitparádu, ale toto?

Těsně pod pětiprocentní hranicí skončila ČSSD, která byla součást poslední krajské vlády (spolu s ANO a ODS) a také KSČM.

„Je to zklamání. Lidé volí optikou, jako kdyby volili do Poslanecké sněmovny. To je chyba,“ reagoval Viktor Kohout, pětka kandidátky ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje. „Že to nebude žádná hitparáda, to jsem věděl, stojím nohama na zemi, ale že dopadneme takto?“ dodal starosta Litovle.

Lídr kandidátky KSČM Ludvík Šulda vnímá, že v Olomouckém kraji levice ztratila jako celek.

„Nejen my, ale ani sociální demokracie jsme se nedokázali dostat do zastupitelstva Olomouckého kraje a vyklidili jsme tyto pozice,“ řekl Deníku.

Komunisté budou analyzovat důvody propadu, ale podle Šuldy jistě sehrálo vliv to, že KSČM toleruje hnutí ANO na centrální úrovni.

„ANO se stalo takovým hegemonem a přivlastňuje si veškeré zásluhy, které dosáhli i díky naší snaze a toleranci,“ zamýšlel se nad tím, proč komunisté neobhájili krajské samosprávě jediný mandát.

Zklamaná Trikolóra

Bez mandátu v krajském zastupitelstvu zůstane i nové hnutí Trikolóra (4%). Pro tu je výsledek v Olomouckém kraji překvapením.

„Výsledek jsem očekávala úplně někde jinde. Vím, kolik jsme tomu věnovali. Troufnu si říct, že nikdo nevěnoval tolik úsilí tomu, být mezi lidmi, jako právě Trikolóra,“ neskrývala zklamání jednička kandidátky Trikolóra hnutí občanů Zuzana Majerová Zahradníková.

Zmínila dílčí úspěchy, například vítězství v Křenůvkách na Prostějovsku, kde Trikolóra získala přes 22 procent. „To jsou ty malé úspěchy, které je potřeba posouvat a proměňovat dále. Je před námi spousta práce,“ sdělila Deníku ve chvíli, kdy bylo sečteno 99,36 procent okrsků.

Podrobné výsledky voleb v Olomouckém kraji ZDE

Kdo si polepšil a ztratil

Ve volbách v roce 2016 získalo největší počet hlasů hnutí ANO (23,8%) s velkým náskokem před ČSSD (13,9%).

Další v pořadí byli tehdejší partneři sociálních demokratů v krajské vládě komunisté (11,6%), kteří o fous předběhli čtvrtou Koalici pro Olomoucký kraj (11,4%).

Za nimi pak skončili Starostové ProOlomoucký kraj (9,69%). Do krajského parlamentu se dostala ještě ODS (7,6%) a koalice SPD a SPO (7,3%).

Krajskou vládu po volbách v roce 2016 vytvořila koalice ANO, ODS a ČSSD. Hejtmanem se stal tehdejší lídr Babišova hnutí olomoucký lékař Oto Košta, ten byl však v únoru 2017 odvolán a na jeho místo usedl současný hejtman za ANO Ladislav Okleštěk.