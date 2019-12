Do Ybbsitzu se letos sjelo okolo padesátky uměleckých kovářů z několika zemí.

"Letošním tématem byl světelný okamžik. S bráchou jsme vymysleli, že uděláme hvězdnou oblohu a na ní zatmění měsíce," popisuje Ivo Stawaritsch.

Na náměstí před tisícovkami lidí

Samotná výroba vítězné plastiky trvala tři hodiny.

"Výrobek se musí vytvořit přímo na místě. Dělá se to tak, že máte vlastní výheň a nářadí a pracujete před lidmi přímo na náměstí. V Ybbsitzu to mají spojené s vánočními trhy a tudíž tam projde ohromné množství lidí. Pro diváky je to atraktivní, pracuje se po skupinách od rána až do večera," přiblížil atmosféru Ivo Stawaritsch.

Bratři Ivo a Milan Stawaritschové převzali kovářské řemeslo po svém otci Alfrédovi. Jejich kredit přesahuje hranice republiky. Pravidelně se účastní různých kovářských soutěží. Letos například získali druhé místo na Helfštýně.

"Společně s kamarády od fochu jsme založili Spolek Kováři Olomouckého kraje. Každoročně pořádáme mezinárodní setkání kovářů Olomoucký FORTel na historické pevnosti Fort XVII v Křelově," představuje Ivo Stawaritsch.

Práce nad hlavu

Práce mají kostelečtí kováři nad hlavu.

"Máme tolik zakázek, že nevíme kam dřív skočit. Chodíme na sedm, končíme v pět večer. Děláme i soboty. Naše práce je ale velký kůň, takže to tolik nevnímáme," směje se Ivo Stawaritsch.

Velkou výzvou je pro bratry nejbližší zakázka. "Máme vyrobit velkou plastiku Památník osvobození. Má to být čtyři metry vysoký monument, který bude stát před radnicí v Kostelci na Hané. Musíme to odevzdat do konce března. Dále děláme pro Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem, tam je tolik práce, že se nezastavíme prakticky celý rok," uzavírá Ivo Stawaritsch.