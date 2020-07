Koupání na přehradě? Voda získala modrého smajlíka

Třináctého července dostala voda v plumlovské přehradě od hygieniků trojku a vypadalo to, že to s ní půjde z kopce. Čerstvá měření provedené 20. července ale ukázala, že to s její kvalitou nyní nevypadá vůbec špatně. Vše se v lepší obrátilo a voda obdržela modrého smajlíka tedy řečeno "školní žargonem" jedničku.