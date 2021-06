Teploty přesahující na slunci třicítky nabádají lidi ke koupání. Na Prostějovsku mají několik možností. Přímo ve městě jsou otevřené všechny tři bazény. Další možnosti nabízí nedaleká plumlovská přehrada a vyhledávané koupaliště ve Stražisku.

Tropy na koupališti. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Středeční teplotní maximum v Olomouckém kraji bylo 29 stupňů. A horko bude ještě větší. Co den, to plus jeden stupeň Celsia, až k víkendovým třiatřiceti.