Dražší vstupné a nové atrakce. Dvojice prostějovských koupališť, aquapark v Anenské i plovárna ve Vrahovicích, zahájí sezonu v pátek 2. června. V aquaparku jsou dvě nové vzduchové trampolíny a ve Vrahovicích pingpongový stůl. Vstupné se zvýšilo v řádech desetikorun.

Dvojice prostějovských koupališť - Aquapark Koupelky (na snímku) i Koupaliště Vrahovice zahajují v pátek 2. června sezonu 2023. V Aquaparku jsou nové vzduchové trampolíny. Foto: Domovní správa Prostějov, se svolením | Foto: Foto: Domovní správa Prostějov

Aquapark láká na vzduchové trampolíny a zvýhodněné vstupné. "Novinkou v aquaparku jsou dvě nové vzduchové trampolíny, které budou pro návštěvníky zdarma. Základní vstupné jsme zvýšili o 30 korun, ale zvýhodněné jsou on-line vstupenky a předplacené vstupy, v jejichž ceně je zapůjčení lehátka zdarma," sdělil Deníku Vladimír Průša, ředitel Domovní správy Prostějov.

Ve Vrahovicích bude k dispozici pingpongový stůl. "Co se týká Vrahovic, tam je poměrně nový areál. Novinkou letošní sezony bude pingpongový stůl," potvrdil Průša.Denní vstupné se v obou koupalištích zvedlo o 30 korun. V aquaparku zaplatí dospělí 150 korun, ve Vrahovicích 130 korun. Desetivstupová permanentka vyjde v prvním případě na 1200 korun a ve druhém na rovnou tisícovku.

Na kolik přijde návštěva koupaliště?

Prostějov, Aquapark Koupelky

Dospělí: 150 korun

Mládež do 18 let, senioři: 110 korun

Od 16 hod: 120 korun dospělí, 90 korun mládež a senioři

Děti do 6 let: 70 korun, od 16 hodin: 50 korun

Celodenní rodinné vstupné - 2 dospělí + max 2 děti do 150 cm: 440 korun

Předplacené vstupy: 5 vstupů dospělí 630 korun, 10 vstupů dospělí 1200 korun

5 vstupů mládež a senioři 470 korun, 10 vstupů mládež a senioři 900 korun

On line vstupné: dospělí 140 korun, rodinné (1 dospělý + 1 dítě do 150 cm) 250 korun

Prostějov, Koupaliště Vrahovice

Dospělí: 130 korun

Mládež do 18 let, senioři: 100 korun

Od 16 hod: 110 korun dospělí, 80 korun mládež a senioři

Děti do 6 let: 50 korun, od 16 hodin: 40 korun

Celodenní rodinné vstupné - 2 dospělí + max 2 děti do 150 cm: 400 korun

Předplacené vstupy: 10 vstupů dospělí 1000 korun

10 vstupů mládež a senioři 800 korun

On line vstupné: dospělí 120 korun, rodinné (1 dospělý + 1 dítě do 150 cm) 220 korun