Datum samotné montáže se nedalo předem přesně určit. Důvodem byla volná kapacita jeřábu.

"Dnes už konečně ten den nastal. Jsme hrozně rádi, že to sedlo jako zadek na hrnec," usmíval se po instalaci sochy Ivo Stawaritsch a dodal: "Samostatná plastika váží tři a půl tuny, podstavec další tunu. Na výšku má pět metrů."

Volba na autory plastiky prý byla vedení města jasná už od prvopočátku.

"Loni v červnu, jsme se v zastupitelstvu dohodli, že zrealizujeme projekt tohoto nového památníku. O nikom jiném, než o Stawaritschových jsme neuvažovali. Původní návrh Milana Stawaritsche byl moc hezký a tak jsme se dohodli jen na konečné podobě," komentuje Filip Štrunc, 2. místostarosta Kostelce na Hané.

"Namalovali jsme šest návrhů a zastupitelé si vybrali jeden. Podle něj jsme udělali model, podle kterého jsme pak získali i měřítko velikosti pro samotnou plastiku," doplnil Ivo Stawaritsch, jenž společně s bratrem Milanem celé dílo za necelého půl roku zrealizoval.

"Pracovat na památníku jsme začali začátkem prosince minulého roku. Dokončili jsme ho v polovině letošního dubna," říká Ivo Stawaritsch.

Nový element nahradil staré dělo

"Museli jsme původní podstavec pod dělem zbourat. Já jsem hrozně rád, protože to byla jedna z posledních věcí, která nám na náměstí chyběla. Revitalizace náměstí začala v roce 2015. Na místě, kde dnes stojí plastika bylo dříve dělo. To byl jediný element, který celkové revitalizaci chyběl," popisuje místostarosta Štrunc a doplňuje: "Kluci to zvládli perfektně. Když se na to teď člověk dívá, je to něco úžasného."

Kostelečtí rodáci, jejichž kovářský fortel znají po celé Evropě jsou na své dílo hrdí.

"Jsme hrozně rádi, že tu po nás něco zůstane. Máme sice v Kostelci hodně svých výrobků, ale tohle je bezkonkurenčně největší monument," uzavírá Ivo Stawaritsch.

Nová plastika stála bez dvou set tisíc milion.

"Náklady jsou zatím ve výši 792 tisíc korun. Samotný památník šest set tisíc, podstavec s písmem a zinkováním ten zbytek. Investorem je město, ale máme v plánu požádat o dotaci Olomoucký kraj," informuje Filip Štrunc a závěrem dodává: "Na památníku jsou uvedena jména válečných obětí z Kostelce. Nechceme to ale vztahovat pouze na naše město, ale památník je určen všem obětem II. světové války."