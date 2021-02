"Stavba pokračuje podle plánu. Tento týden se dělají hrubé vnitřní omítky, příští týden přijde na řadu fajnová," informuje František Horák, starosta Kostelce na Hané.

Město hlavním investorem. Investice přesahující dvacet milionů korun jde z největší části za městskou kasou.

"My jako město jsme hlavním investorem, čtyři a půl milionu korun činí dotace z Ministerstva vnitra. Další dva miliony korun jsme získali z dotace Olomouckého kraje," informoval kostelecký starosta a dodává: "Naši hasiči si novou zbrojnici zaslouží. Dělají pro město první, poslední a u každé události jsou vždycky mezi prvními."

Nové auto

Město pořídí pro kosteleckou jednotku SDH přepravní vozidlo.

"Bude to tranzit pro převážení až devíti osob. Čtyři sta tisíc jsme na ně získali z dotace Ministerstva vnitra, sto tisíc korun přispěje Olomoucký kraj a zbývající polovinu doplatí město," říká František Horák a dodává: "Automobil by měl být hasičům předán do konce letošního roku."

Doposud v nedůstojných prostorách

"Zázemí máme neadekvátní. Například šatny jsou na samostatný příběh. Vyhraje ten, kdo přiběhne první. Nazuje si boty a obléká se na dvoře, aby uvolnil místo dalším," líčí podmínky velitel jednotky Petr Látal.

Kostelecká jednotka má v regionu Prostějovska vysoký kredit. Ročně má v průměru okolo sedmdesáti výjezdů a většinou je na místě nehod či požárů první. Od 31. června bude mít konečně i odpovídající zázemí.

Nová zbrojnice bude mít tři garážová stání pro tři výjezdová vozidla, kompletní sociální zázemí, dílnu, kancelář velitele, zasedací či školící místnost a věž na sušení hadic.