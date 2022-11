Městečko o něj usilovalo více než deset let. Realitou se ale stal až tento týden, kdy byl zprovozněn u vchodu do zdejšího nákupního střediska.

Kostelec na Hané byl dlouhá léta jediným sídlem se statusem města na Prostějovsku, kde bankomat nebyl. O tom, že jsou místní nadšení, svědčí i jejich komentáře na Facebooku: "Hurá. Moc děkujeme. Perfektní. Nebo: To to trvalo, 21. století dorazilo i do Kostelce na Hané."

Na umístění bankomatu v nevyužívané výloze střediska se dohodli radní s Jednotou v Uherském Ostrohu a Monetou Money Bank.

"O bankomat jsme usilovali dlouhodobě, nikdy jsme se ale nedohodli na podmínkách, které by nám vyhovovaly. Konečně došlo ke všestranně výhodné dohodě a možnost výběru peněz tak budou mít i ti, kdo nejsou mobilní nebo nemají rodinné příslušníky, kteří jim pomáhají," nechal se slyšet kostelecký starosta Ladislav Hynek.

Provozní náklady bankomatu hradí město.

