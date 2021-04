Obyvatelé Slatinek, které jsou jedním z nejoblíbenějších výchozích bodů při výšlapu na Kosíř, si na současnou situaci nestěžují.

"Já bych řekla, že jsme teď spokojení, protože lidí chodí tak akorát. Možná je to i proto, že v předchozích týdnech stála na příjezdových cestách policie a kontrolovala lidi. Tím pádem lidí z Olomoucka moc nejezdí," komentuje aktuální stav Monika Prokopová, starostka Slatinek a se smíchem dodává: "Kdyby to tak zůstalo, tak by to bylo super."

Na vrcholu Velkého Kosíře bylo oproti zvyklostem lidí poskrovnu. Mělo to své výhody, bez tlačenice si mohli opéct špekáčky, na volných lavicích si sníst přinesené svačiny.

"Přijel jsem navštívit kamarádku a na výběr jsem měl plumlovskou přehradu nebo Velký Kosíř. Vybral jsem si Kosíř a líbí se mi tu moc. Vypadá to, že lidi jsou tu normální…," smál se mnohovýznamně Zdeněk z Brna.

Ukončení nouzového stavu starostce vrásky nedělá. Očekávaného náporu turistů v její obci se nebojí.

"My to těm lidem přejeme, ať klidně přijedou. Těšíme se na to, že bude sluníčko a svět se snad trochu vrátí do normálu," uzavírá Monika Prokopová s tím, že rozhledna se pro veřejnost otevře v sobotu 1. května.