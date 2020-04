V pondělí v 18.00 o tom informovala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje.

Počet vyléčených osob, které prodělaly koronavirovou nákazu, se podle údajů KHS zvýšil o dvě na 12.

Za neděli eviduje ministerstvo zdravotnictví v Olomouckém kraji dvě úmrtí pacientů s Covid-19.

Jeden člověk měl nad 60 let, druhý byl ve věku 50 až 59 let. Celkově v regionu zemřelo šest lidí v souvislosti s koronavirovou nákazou. Většinou senioři, kteří měli také jiná onemocnění.

Za posledních 24 hodin se zvýšil počet potvrzených případů v Olomouckém kraji o tři – v neděli večer jich Krajská hygienická stanice evidovala celkem 419. Nárůst o tři pozitivně testované na 30 nakažených evidují na Šumpersku.

Olomoucko zůstává podle údajů KHS na 346 případech, Prostějovsko hlásí 34, Přerov má 10 pozitivně vyšetřených a Jesenicko dva případy.

Nejvíce pozitivně testovaných je v Olomouci a okolí - 182, následuje Litovel se 107 podchycenými případy a Uničovsko se 46 nakaženými s potvrzením z laboratoře. Prostějov hlásí 34 nakažených a Šumperk 27. Správní obvod spadající pod Šternberk má 11 infikovaných a Přerov devět potvrzených osob. Hranice a Jeseník po dvou a obvod Mohelnice, stejně jako sousední Zábřeh po jednom. Konice a Lipník nad Bečvou zůstávají bez pozitivně testovaného.

KHS do pondělního večera indikovala k testování celkem 2537 osob. V neděli večer jich měla 2455. Na testy odesílají své pacienty také praktičtí lékaři. Hejtmanství v neděli večer informovalo o celkovém počtu 2931 testovaných osob. K pondělní 20. hodině uvedlo 3165 testovaných.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Olomoucký kraj po Praze druhý nejvyšší počet případů. Praha má 88,5 a olomoucký region 67 osob s Covid-19 přepočtený na 100 tisíc obyvatel. Následuje Karlovarský kraj s 55 případy. Například Zlínský kraj eviduje 34 a jižní Morava 24,5 na 100 tisíc obyvatel.

Nemocní studenti: lehký průběh

Na Olomoucku se do víkendového nárůstu počtu potvrzených případů promítly pozitivní výsledky testů u dalších zahraničních studentů Univerzity Palackého – oproti pátku počet vzrostl o 21 na 49.

Ve všech případech se jedná o onemocnění s lehkým nebo neznatelným průběhem.

„Všem zahraničním studentům bylo před dvěma týdny důrazně doporučeno, aby se vrátili domů. Někteří z nich zůstali v Olomouci v souvislosti s plněním svých studijních povinností, jiní se v dané době zpátky vrátit nemohli kvůli omezením na mezistátní úrovni,“ uvedla k nárůstu nakažených vysokoškoláků univerzita

Sdělila, že je v kontaktu se zastupitelskými úřady zemí a poskytuje maximální součinnost v případě, že by zahraniční studenti měli možnost návratu do své vlasti.

„Pozitivně testovaní studenti jsou umístěni do karantény ve speciálně vyčleněné budově kolejí a jsou v oddělených pokojích. V rámci nastaveného karanténního režimu jsou pro ně zajištěny telefonické konzultace, donáška hotových jídel a zprostředkování dalších nezbytných zásob prostřednictvím dobrovolníků, to vše za dodržení striktních hygienických opatření,“ popsala UP.