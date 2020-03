V divadle ani kině se nehraje.

"Respektujeme nařízení Bezpečnostní rady. Uzavřeli jsme divadlo i kino. Zvažovali jsme možnost návštěvy maximálně devětadevadesáti lidí, ale myslím, že by to nebylo dobré," komentuje aktuální stav primátor František Jura a pokračuje: "Uzavřeli jsme základní školy, mateřské zatím ne. Zatím to necháváme na rozhodnutí rodičů, jestli budou dávat děti do školek nebo ne. Zavíráme i všechny další volnočasové aktivity jako Dům dětí a mládeže, zrušili jsme všechny kulturní akce."

Plavecký bazén v Městských lázních je zatím v provozu.

"Zvažujeme jak to bude dál s provozem bazénu. Zatím je to tak, že hlídáme počet lidí, kteří ho navštíví, aby nepřesáhl devadesát devět. Z dalších akcích je zrušeno i vyhlášení Sportovce města a také dnešní setkání veřejnosti k budoucnosti KaS centra," doplnil primátor Jura.

Zrušena byla také premiéra vynášení smrtky.

"Bohužel, Vynášení smrtky, které se mělo konat v pátek 20. března jsme museli zrušit. O den dříve se pak měli vítat noví občánci města a vzhledem k situaci, jsme také museli přikročit ke zrušení této milé akce," informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Doma zůstává přes čtyři a půl tisíce školáků

Školáci dostávají úkoly elektronicky.

"Momentálně je doma 4456 dětí navštěvujících základní školy v Prostějově. Žáci dostávají úkoly elektronicky, my apelujeme na jednotlivé ředitele, aby jich nebylo příliš. Další zaměstnanci normálně docházejí do práce. Uklízečky například provádějí generální úklid a celkovou dezinfekci školních prostor," popisoval současný stav náměstek primátora Jan Krchňavý a dodal: "Mateřské školy na území města fungují a evidujeme v nich 1450 dětí. Po dohodě s panem primátorem jsme ale vydali rodičům doporučení, aby zvážili, jestli není bezpečnější si děti ponechat doma."

V Prostějově funguje i bezpečnostní rada.

"Svolal sem ji, ve čtvrtek máme další jednání. Dáváme požadavky na kraj. Řešíme i Městskou policii, strážníci používají rukavice a dezinfekční prostředky. Stále sledujeme situaci, která se mění prakticky hodinu po hodině," uzavírá žhavé téma František Jura.